La Titan Services K.O. al tie-break a Osimo. Per la Beach & Park quarto hurrà di fila

Serie B masch. La Nef Osimo – Titan Services 3 a 2 (25/16 25/20 22/25 28/30 15/9)

Arbitri: Paolo Benigni (1° Arbitro) e Andrea Almanza (2°).

Dopo la vittoria al tie-break in quel di Loreto, la trasferta in casa di Osimo porta una sconfitta al tie-break ma un punto utilissimo in chiave salvezza.

“Nei primi due set siamo sembrati quelli della prima partita contro Loreto: poco incisivi e rinunciatari – commenta coach Stefano Mascetti a fine gara –. Invece nel terzo e nel quarto sembravamo quelli della seconda partita con Loreto, concentrati e aggressivi. Il quarto parziale è stato particolarmente lottato. Eravamo sopra 19/14 e siamo andati a un pelo dalla sconfitta per 3 a 1 sul 24/21 per Osimo. Poi un ace di Rondelli e delle buone scelte ci hanno permesso di pareggiare e di andare ai vantaggi. Il tie-break lo abbiamo perso per i troppi errori in battuta. Tutto sommato possiamo tornare a casa soddisfatti. Portiamo a casa un buon punto per la salvezza”.

Tabellino Osimo: Vignaroli 1, Di Nisio, Genovesi, Di Martino 5, Sparaci (L1), Schiaroli (L2), Cremascoli, Polidori 11, Caciorgna 8, Silvestrelli 21, Silvestroni 10, Stella 19. Ace: 6. Battute sbagliate 12. Muri punto 16. All. Riccardo Baldoni.

Tabellino Titan Services: Kiva 20, Cicconi, Benvenuti (L2), Borghesi, Pancotti 3, Bacciocchi (L1), Rondelli 3, Bernardi 6, Frascio 24, Ricci 10, Carigi 2. Ace: 4. Battute sbagliate 10. Muri punto 2. All. Stefano Mascetti.

Classifica serie B maschile: Bontempi Casa Collemarino 46, Paoloni Macerata 44, Montesi Pesaro 41, Volley 79 Civitanova Marche 36, La Nef Osimo 33, Novavolley Loreto 32, Titan Services San Marino 25, Sabini Falconara Marittima 24, Ventil System San Giovanni in Marignano 22, Volley Potentino Macerata 15, Romagna Banca Bellaria 6, Iseini Alba Adriatica 6.

Prossima partita. Titan Services – Romagna Banca Bellaria (sabato 9 aprile ore 18.30 a Serravalle, recupero giornata 13).

Altri recuperi.

Volley Potentino Macerata – Titan Services (sabato 23 aprile alle 18 a Potenza Pic., recupero giornata 14).

Titan Services – Ventil System San Giovanni (sabato 30 aprile alle 18 a Serravalle, recupero giornata 15).

Serie D femm. Beach & Park – Volley Team San Giuliano 3 a 1 (13/25 25/23 25/21 25/21)

Quarta vittoria consecutiva per la Beach & Park volley che, sul parquet amico di Serravalle, ha regolato il San Giuliano Rimini per 3 a 1.

“Dopo il primo set, perso nettamente, non pensavo che saremmo riuscite a portarla a casa – dice schiettamente coach Wilson Renzi nel dopopartita -. Non riuscivamo assolutamente a ricevere e difendere. La svolta è stata far entrare la seconda palleggiatrice Camilla Casadei in battuta che ha dato la scossa alla squadra infilando una serie di battute efficaci. Così abbiamo preso fiducia e, dal secondo parziale, abbiamo cominciato a difendere e ricevere meglio e la partita si è incanalata sul binario giusto. Con qualche brivido nel quarto perché sul 21/15 abbiamo cominciato a subire la rimonta avversaria. Anche a muro siamo state disciplinate e abbiamo avuto una buona partita da parte di Rebecca Filippi e dal libero Alice Pasolini, sempre molto presente. Mercoledì andremo a Forlì e sarà una partita durissima”.

Tabellino Beach Park: Tura 18, Ricciotti 2, Renzi 9, Filippi 18, Esposito 6, Menicucci 4, Casadei 9, Bernardi, Pasolini (L). N.E.: Valentini. All. Wilson Renzi.

Classifica: Forlimpopoli 46, Athena Rimini 40, Portuali Ravenna 38, Teodora Ravenna 35, Junior Coriano 33, Volley Team San Giuliano 21, Beach & Park San Marino 13, Santarcangelo 12, Volley Riccione City Volley 11, Libertas Forlì 11, Villa Verucchio 7.

Prossima partita. Libertas Forlì – Beach & Park (mercoledì 6 aprile ore 21 a Forlì, recupero giornata 13).

Altri Recuperi.

Beach & Park – Athena Rimini (giovedì 14 aprile ore 20.45 a Serravalle, recupero giornata 16).

Beach & Park – Portuali Ravenna (sabato 23 aprile ore 18.30 a Serravalle, recupero giornata 14).

Junior Coriano – Beach & Park (sabato 30 aprile ore 20 a Coriano, recupero giornata 15).

Ufficio stampa Federvolley San Marino