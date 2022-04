La pace in mostra a Pesaro con le opere di Denise Camporesi

🔊 Ascolta l'audio

E’ dedicata alla pace la mostra dell’artista riminese Denise Camporesi, che sarà visitabile dal 12 aprile, alle 16, al 18 aprile nella “Galleria Comunale” di Pesaro. La personale dell’artista, curata dal prof. Ernesto Paleani è la rappresentazione di tanti volti di ritratti di bambini di tutto il mondo, di Angeli e di paesaggi rivolti alla pace.

“Come può essere rappresentata la Pace? – si chiede il curatore – Un simbolo che potrebbe essere considerato astratto in contrapposizione a quello della Guerra aspetto reale della sua rappresentazione. Insito nel nostro spirito vi sono immagini trascendentali che evocano la tranquillità, l’Eden, spazi paradisiaci, fratellanza senza distinzione di razza e colore. L’arte trasferisce queste immagini nella realtà su ogni tipologia di materiale con la pittura, la scultura, la fotografia, la stampa e la pittrice Camporesi ha trasferito questa simbologia della Pace nei suoi dipinti nelle immagini di bambini, nei paesaggi, negli angeli molecole dell’Universo. Il suo tocco pittorico figurativo ed astratto ripercorre artisti di altre epoche quando la rappresentazione delle immagini dovevano essere lette senza alcuna spiegazione con una unica verità, senza equivocare l’opera in più verità. Esporre nel periodo pasquale è la migliore rappresentazione per esprimere il senso della Pace. Questo risultato è lo scopo della pittrice assieme al suo curatore di rappresentare la Pace! Alcune opere furono già esposte nell’agosto del 2020 ad Urbino con il patrocinio del Comune in un periodo quando nessuna esposizione poteva essere fatta causa il Covid”.