Turismo sportivo a Riccione. Quasi 250mila presenze e 30 milioni di indotto

Il connubio Riccione-sport sempre più robusto. In sette mesi, tra la primavera e l’autunno 2021, un anno ancora pesantemente condizionato dall’emergenza covid, nella Perla Verde si sono contati 20 eventi sportivi nazionali e internazionali, oltre 245 mila presenze, garantiti da oltre 26mila atleti e 55mila accompagnatori, per un fatturato alberghiero di oltre 12 milioni di euro e un giro d’affari stimato per la città di Riccione di almeno 30 milioni di euro. I numeri emergono del primo report sugli eventi sportivi della città di Riccione, nato dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale, Promhotels, Consorzio Riccione Sport, Ride Riccione Week e Università di Bologna. Campionati di danza, di nuoto, di ginnastica e ancora scherma, ping-pong, pattinaggio, gare ciclistiche, triathlon, solo per fare qualche esempio, hanno occupato impianti sportivi, spiagge e strade riccionesi.

Per capire la portata dell’indotto del settore è stato anche realizzato un focus sulla Riccione Ride Week, che si è tenuta ad inizio giugno 2021. “Il primo dato importante che emerge, osservando i numeri relativi all’evento del 2021 – ha spiegato Laura Vici, docente di economia applicata dell’Alma Mater, ricercatrice del Cast e tra le autrici della ricerca – è una forte presenza di partecipanti provenienti dalle regioni del Centro-Nord Italia: oltre all’Emilia Romagna (63%) che ospita l’evento anche Piemonte, Veneto, Trentino, Umbria e Marche. In particolare, il 67% dei partecipanti hanno soggiornato in strutture ricettive a Riccione o in località limitrofe, con un pernottamento medio di 2 notti, il 20% è costituito da residenti fuori Provincia e/o fuori Regione che hanno partecipato all’evento senza soggiornare in Riviera (escursionisti), mentre il 13% è composto da partecipanti residenti nella Provincia di Rimini. Le strutture di riferimento per gli ospiti sono state in larga prevalenze Hotel o Residence (90% del totale). Il 94% dei Turisti ha scelto di soggiornare a Riccione ma il dato più interessante è rappresentato dal fatto che ben il 74% ha prenotato il proprio soggiorno insieme a partner, amici e familiari. Oltre il 60% ha dichiarato che tornerà a Riccione per un’ulteriore vacanza e la destinazione stessa è tra i motivi principali della scelta della competizione sportiva. La spesa media per i turisti è stata di oltre 400 euro pro-capite, per un contributo diretto complessivo sul territorio di 438.000 euro ed un indotto che va da 626mila ad 1 mln di Euro, a seconda dei moltiplicatori applicati”. “In un periodo di grande preoccupazione per la stagione turistica alle porte a seguito dell’andamento della curva pandemica, Riccione ha fatto sistema e ha organizzato uno tra i primi eventi sportivi amatoriali in Italia. Ha vinto la scommessa, attraendo nuovi turisti e associando il suo brand a un’immagine di benessere, energia e salute. Allo stesso tempo, la Riccione Ride Week ha trasmesso fiducia a tutto il comparto turistico”.

Nel 2022 tanti gli appuntamenti che saranno confermati, con anche alcune new entry. Una decina di giorni fa una delegazione con amministratori e operatori turistici è andata a Roma per incontrare le diverse federazioni sportive: “Per il 2022 abbiamo già un ricco calendario di eventi che via via si sta arricchendo di nuovi appuntamenti come quello del Judo European Open dal 10 -11 settembre, manifestazione di livello internazionale, per cui l’accordo è stato raggiunto dopo la recente visita a Roma – spiega l’assessore al Turismo e Sport, Stefano Caldari -. Già dal 22 al 26 marzo è in programma la ventiquattresima settimana internazionale “Coppi e Bartali” con il patrocinio del Comune di Riccione, sempre in marzo lo Stage UISP nazionali di arti marziali, il 10 aprile si terrà la Giornata del ciclismo giovanile Riccione sempre con il nostro patrocinio e quindi i tornei internazionali giovanili di calcio kommit mit 2022. L’impegno dell’amministrazione per rafforzare il segmento del turismo sportivo è costante perché negli anni ha premiato la nostra città con grandi soddisfazioni, presenze e qualità, portando benefici a tutto il comparto“.

Nel 2022 gli atleti potranno contare anche sulle tre nuove palestre in fase di completamento e di una tensostruttura che sarà realizzata tra lo stadio del nuoto e il campo da baseball. Sarà inoltre dotato di condizionamento il playhall. “Da quando siamo nati sette anni fa – aggiunge Paolo Semprini, presidente del Consorzio Riccione Sport – abbiamo visto una grande crescita del settore. Gli eventi sportivi ci permettono di destagionalizzare, ma anche di andare ad incrementare presenze nei mesi estivi. Nell’amministrazione abbiamo sempre avuto un ottimo interlocutore. Quello che chiediamo è una manutenzione continua degli impianti esistenti e un’ulteriore crescita. DA pochi giorni abbiamo anche riattivato l’accordo con la sezione nuoto della Polisportiva che avevamo interrotto lo scorso anno“.