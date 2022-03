Pullman con cittadini ucraini perde il controllo in A14, muore una mamma

🔊 Ascolta l'audio

Poco prima delle ore 6:45 sulla A14 Bologna – Taranto c’è stato un incidente nel tratto compreso tra Cesena e Valle del Rubicone in direzione Ancona all’altezza del km 101 che è costato la vita a una donna, una giovane mamma che viaggiava insieme ai due figli piccoli. Coinvolto un pullman che trasportava cittadini ucraini, profughi in fuga dalla guerra e diretti in Abruzzo, finito autonomamente fuori strada. La donna, secondo le prime informazioni, sarebbe rimasta incastrata sotto il veicolo che si è ribaltato su un fianco fuori dalla carreggiata. Sono state soccorse sul posto dai sanitari del 118 altre ventuno persone, non risultano altri feriti gravi. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con due autogru per il recupero del veicolo. A bordo c’erano soprattutto persone giovani. Erano i due i pullman che viaggiavano insieme.



Sul luogo sono state impegnate oltre 30 persone nelle operazioni di soccorso, tra le squadre dei Vigili del Fuoco, della Polizia Stradale e dei soccorsi meccanici e sanitari oltre a due squadre della direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia che hanno assistito i passeggeri del pullman fornendo acqua, cibo e generi di conforto, in attesa dell’arrivo del pullman sostitutivo.

Intorno a mezzogiorno sono terminate le operazioni di soccorso con la riapertura del tratto su tutte le corsie disponibili. Anche durante le operazioni comunque la circolazione è proseguita sulla corsia di sorpasso, con alcune code comunque rientrate in tempi relativamente brevi.