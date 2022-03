La stagione della ritmica è ripartita alla grande

🔊 Ascolta l'audio

È iniziata la stagione agonistica per le atlete della Federazione Sammarinese Ginnastica e la grande novità di quest’anno consiste nell’introduzione del nuovo codice dei punteggi, valido per il triennio 2022/2024.

La prima delle atlete biancazzurre a testarlo è stata Matilde Tamagnini al Torneo Gold Senior andato in sena il 13 febbraio scorso, in cui ha ottenuto un ottimo 5° posto.

Lo scorso weekend, invece, ha avuto luogo la 1ª prova del Campionato di Serie C Gold presso la palestra del Multieventi Sport Domus, organizzata sempre dalla FSG.

La gara ha visto la partecipazione di un numero considerevole di squadre provenienti da varie regioni d’Italia. In particolare, sabato 26 febbraio, nella Zona Tecnica 3 (Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche e Umbria) sono scese in pedana ben 40 squadre, mentre domenica 27 febbraio nella Zona Tecnica 4 (Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia) un totale di 15.

La Federazione Sammarinese Ginnastica, inserita nella Zona Tecnica 3, ha schierato la squadra composta da Gloria Ambrogiani (riserva), Emma Fratti alle clavette, Vittoria Magnani alla palla e Matilde Tamagnini al cerchio e nastro. Il gruppo si è presentato a questa competizione di alto livello, con due nuove atlete alle prime armi, che hanno saputo lavorare bene, svolgendo validi esercizi che, uniti alle buone esecuzioni di Matilde, hanno portato la squadra a classificarsi al quindicesimo posto su 40 società partecipanti. Ora le aspetta un grande lavoro che, unito alla pazienza e determinazione che da sempre le contraddistingue, consentirà loro di migliorarsi ulteriormente per poter raggiungere un risultato ancora più alto, in occasione della 2ª prova, che avrà luogo ancora una volta in Repubblica il 12 e 13 marzo.

Nella giornata di sabato, la Federazione Sammarinese Ginnastica ha avuto anche il grande onore di ospitare presso la propria palestra ed assistere alle esibizioni di due grandi ginnaste individualiste italiane, facenti parte dell’Aeronautica Militare e delle Fiamme Oro, Milena Baldassarri e Sofia Raffaeli. Davanti ad una giuria di alto livello presieduta dalla “ex farfalla” Marta Pagnini, ciascuna delle due ginnaste ha eseguito due esercizi in vista dei prossimi impegni che le vedranno protagoniste sia a livello nazionale che internazionale.