Domenica 3 aprile la Torch Run di Special Olympics passerà da Rimini

🔊 Ascolta l'audio

Domenica prossima, 3 aprile, la Torch Run di Special Olympics passerà da Rimini e, dopo aver attraversato tutte le regioni d’Italia, arriverà a Torino dove si svolgeranno i Giochi Nazionali.

Il Team Esplora invita a partecipare alla giornata.

PROGRAMMA

– Domenica 3 aprile ore 9.30 ritrovo al Ponte di Tiberio di Rimini. La torcia arriverà “direttamente” da Bologna portata da uno o più atleti Special Olympics.

– Passaggio di consegne agli atleti di Esplora Rimini che assieme a tutti i presenti percorreranno il Corso d’Augusto in direzione sud.

– Arrivo dopo circa 1 km all’Arco d’Augusto (previsto per le 9.45-10.00).

– Saluti con i presenti e le autorità, foto con tutti i partecipanti.

– Partenza 10.15 circa salendo su tandem e bici per percorrere la ciclabile del lungomare in direzione sud (Cattolica-Gabicce).

– Passaggio del ponte di Gabicce sul confine Emilia Romagna/Marche.

– Ritorno con i propri mezzi o caricando le bici sul carrello in assistenza.