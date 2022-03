Aglianese-Rimini, dirige Antonio Monesi di Crotone

🔊 Ascolta l'audio

Torna in campo la Serie D con le partite della 26^ giornata, la 30^ dei gironi A, B, D, H e I, in programma mercoledì 30 marzo alle 15.00. E’ il penultimo turno infrasettimanale della stagione, il prossimo è fissato per il 27 aprile. Nove variazioni d’orario, l’ultima partita della giornata inizierà alle 19.00.

Variazioni di orario

Alle 15.30 prendono il via Sanremese-Asti (A) e Torres-Carbonia (G); alle 16.00 Fasano-Sorrento (H) e Biancavilla-Trapani (I); alle 17.00 Derthona-Fossano (A) e Folgore Caratese-Arconatese (B); alle 18.00 Chieti-Matese (F); alle 18.30 Arezzo-Tiferno (E) e alle 19.00 Bisceglie-Bitonto (H).

A porte chiuse

Ostiamare-Vis Artena (G) si disputa a porte chiuse per motivi di pubblica sicurezza riguardanti l’impianto della società ospitante. A porte chiuse anche Giarre-Sancataldese (I) per la squalifica comminata dal Giudice Sportivo.

Rinvii

Pineto-Porto D’Ascoli (F), Arzachena-Muravera, Cassino-Gladiator (G) e Nola-Rotonda (H) sono state rinviate a mercoledì 20 aprile alle 15.00, Insieme Formia-Atletico Uri (G) al 6 aprile, per situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti e per disposizioni delle Autorità Sanitarie. Per le stesse motivazioni Montegiorgio-Vastogirardi (F), Castrovillari-Rende, Licata-Cittanova e Troina-Santa Maria Cilento (I) sono state rinviate a data da destinarsi.

Le designazioni arbitrali

Girone A

Bra-Ligorna (Giuseppe Scarpati di Formia), Caronnese-Chieri (Simone Moretti di Firenze), Casale-Novara (Alfredo Iannello di Messina), Derthona-Fossano (Giuseppe Romaniello di Napoli), Pondonnaz-Gozzano (Gianmarco Vailati di Crema), Rg Ticino-Imperia (Stefano Peletti di Crema), Saluzzo-Lavagnese (Sergio Palmieri di Conegliano), Sanremese-Asti (Alessio Marra di Mantova), Sestri Levante-Varese (Andrea Migliorini di Verona), Vado-Borgosesia (Duccio Mancini di Pistoia).

Girone B

Brusaporto-Casatese (Valerio Bocchini di Roma 1), Desenzano Calvina-Brianza Olginatese (Guido Iacopetti di Pistoia), Castellanzese-Legnano (Davide Galiffi di Alghero), Folgore Caratese-Arconatese (Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo), Leon-Sporting Franciacorta (Mattia Mirri di Savona), Ponte San Pietro-Breno (Akash Josè Maria Nuckchedy di Caltanissetta), City Nova-Crema (Alessandro Silvestri di Roma 1), Sona-Real Calepina (Riccardo Dasso di Genova), Virtus Ciseranobergamo-Villa Valle (Gerardo Garofalo di Torre del Greco), Vis Nova Giussano-Caravaggio (Domenico Mallardi di Bari).

Girone C

Adriese-Cartigliano (Andrea Zambetti di Lovere), Ambrosiana-Dolomiti Bellunesi (Edoaerdo Manedo Mazzoni di Prato), Arzignano-Luparense (Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro), Montebelluna-Caldiero (Vittorio Emanuele Daddato di Barletta), Campodarsego-Delta Porto Tolle (Andrea Recupero di Lecce), Cattolica-Levico Terme (Ferdinando Emanuel Toro di Catania), Este-Mestre (Omar Abou El Ella di Milano), San Martino Speme-Spinea (Stefano Grassi di Forlì), Union Clodiense-Cjarlins Muzane (Gianluca Catanzaro di Catanzaro).

Girone D

Aglianese-Rimini (Antonio Monesi di Crotone), Correggese-Ghiviborgo (Michele Maccorin di Pordenone), San Donnino-Sasso Marconi (Francesco Zago di Conegliano), Fanfulla-Athletic Carpi (Davide Matina di Palermo), Mezzolara-Seravezza (Riccardo Leotta di Acireale), Progresso-Bagnolese (Gianluca Martino di Firenze), Ravenna-Alcione (Giuseppe Restaldo di Ivrea), Real Forte Querceta-Lentigione (Lucio Felice Angelillo di Nola), Sammaurese-Prato (Stefan Arnaut di Padova), Tritium-Forlì (Martina Molinaro di Lamezia Terme).

Girone E

Arezzo-Tiferno (Dario Duzel di Castelfranco Veneto), Cascina-San Donato Tavarnelle (Emanuele Ceriello di Chiari), Foligno-Poggibonsi (Mauro Gangi di Enna), Follonica Gavorrano-Pianese (Andrea Rizzello di Casarano), Montespaccato-Scandicci (Michele Coppola di Castellammare di Stabia), Rieti-Cannara (Fabio Cevenini di Siena), Sangiovannese-Pro Livorno (Thomas Bonci di Pesaro), Sporting Trestina-Flaminia (Stefano Foresti di Bergamo), Unipomezia-Badesse (Carlo Palumbo di Bari).

Girone F

Aurora Alto Casertano-Nereto (Adil Bouabid di Prato), Chieti-Matese (Alessandro Gervasi di Cosenza), Recanatese-Atletico Terme Fiuggi (Valerio Vogliacco di Bari), Noaresco-Castelfidardo (Alessandro Gresia di Piacenza), Sambenedettese-Vastese (Mattia Drigo di Portogruaro), Tolentino-Alma Juventus Fano (Stefania Menicucci di Lanciano), Trastevere-Castelnuovo Vomano (Carlo Virgilio di Agrigento).

Girone G

Cythialbalonga-Aprilia (Matteo Campagni di Firenze), Giugliano-Afragolese (Erminio Cerbasi di Arezzo), Lanusei-Sassari Latte Dolce (Alessandro recchia di Brindisi), Ostiamare-Vis Artena (Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta), Real Monterotondo-Nuova Florida (Edoardo Gianquinto di Parma), Torres-Carbonia (Flavio Fantozzi di Civitavecchia).

Girone H

Audace Cerignola-Nocerina (Silvio Torreggiani di Civitavecchia), Bisceglie-Bitonto (Davide Gandino di Alessandria), Casarano-Francavilla (Simone Pistarelli di Fermo), Fasano-Sorrento (Mario Picardi di Viareggio), Casertana-Lavello (Andrea Zoppi di Firenze), Gravina-Mariglianese (Ciro Aldi di Lanciano), Molfetta-San Giorgio (Maksym Frasynyak di Gallarate), Nardò-Virtus Matino (Enrico Cappai di Cagliari), Altamura-Brindisi (Michele Pasculli di Como).

Girone I

Biancavilla-Trapani (Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata), Fc Lamezia-Paternò (Gabriele Sacchi di Macerata), Gelbison-S. Agata (Marco Marchioni di Rieti), Giarre-Sancataldese (Federico Olmi Zippilli di Mantova), Portici-Cavese (Lorenzo Maccarini di Arezzo), San Luca-Acireale (Nicolò Rodigari di Bergamo).

—

‘Giovani D Valore’: la classifica aggiornata al 17^ turno

Il Dipartimento Interregionale ha pubblicato le classifiche aggiornate al 17^ turno (19^ per i gironi A, B, D, H e I) relative a “Giovani D Valore”. La speciale iniziativa del Dipartimento della Lega Nazionale Dilettanti per la decima stagione consecutiva incentiva l’impiego dei giovani calciatori oltre la quota prevista da regolamento. Il premio complessivo di 450.000 euro è suddiviso e destinato alle prime tre società di ogni girone che puntano con decisione sulla linea verde.

Di seguito le prime tre posizioni per ciascun girone:

Girone A: Gozzano 1061, Borgosesia e Chieri 784

Girone B: Brusaporto 821, Vis Nova Giussano 781, Caravaggio 734

Girone C: Montebelluna 1011, Caldiero 709, Dolomiti Bellunesi 499

Girone D: Fanfulla 942, Progresso 825, Alcione 622

Girone E: Cannara 752, Sangiovannese 747, Scandicci 734

Girone F: Tolentino 1126, Porto D’Ascoli 650, Pineto 634

Girone G: Cassino 722, Real Monterotondo 501, Atletico Uri 446

Girone H: Fasano 685, Nola 646, Brindisi 643

Girone I: Rende 1021, Cavese 740, Sancataldese 510