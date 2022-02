Titan Services, arriva Macerata capoclassifica. Riprende anche la Beach & Park

🔊 Ascolta l'audio

Serie B masch. Dopo due entusiasmanti vittorie ai danni di Pesaro e Falconara Marittima che hanno risistemato la classifica della Titan Services, i titani sono attesi da un’altra montagna da scalare in questo week-end. Sabato 26 alle 18.30 sale al Pala Casadei di Serravalle la capolista Paoloni Macerata. Anche in questo turno di campionato la squadra perde giocatori. A quelli che saranno assenti per un lungo periodo (Elia e Andrea Lazzarini e Benvenuti), si aggiunge l’assenza di un altro atleta per positività mentre altri due, il palleggiatore Rondelli e il centrale Carigi, non si stanno allenando, vittime di alcuni malanni. Tornano a disposizione il secondo palleggiatore Ricci e l’opposto Pancotti. Insomma, la Titan Services rischia fortemente di scendere sul parquet con soli otto giocatori anche in questo week-end.

“Incontrare la prima in classifica in una situazione del genere è chiaramente complicato – sottolinea coach Stefano Mascetti – ma, in tutto questo marasma, è meglio affrontare in queste condizioni una squadra che sta facendo un altro campionato rispetto al nostro, piuttosto che una diretta concorrente alla salvezza. Per il resto, i punti di forza di Macerata sono noti: è una squadra quadrata e veloce con un giocatore esperto come l’opposto Tobaldi che ha giocato in serie A come centrale per diverso tempo. Dovremo farli giocare con palla alta e lenta. Noi siamo in una situazione mentale buona. L’unica preoccupazione è ritrovarci presto almeno in dodici per poterci allenare bene”.

Classifica serie B maschile. Paoloni Macerata 29, Montesi Pesaro 28, Bontempi Casa Collemarino 24, Us Volley 79 Civitanova Marche 23, Titan Services San Marino 20, La Nef Osimo 19, Novavolley Loreto 19, Ventil System San Giovanni in Marignano 17, Sabini Falconara Marittima 16, Volley Potentino Macerata 12, Iseini Alba Adriatica 6, Romagna Banca Bellaria 3.

Prossima partita. Titan Services – Paoloni Macerata, sabato 26 febbraio alle 18.30 a Serravalle (valida per la 18esima giornata di campionato).

Recuperi.

Volley Potentino Macerata – Titan Services (sabato 23 aprile alle 18 a Potenza Picena).

Titan Services – Ventil System San Giovanni in Marignano (sabato 30 aprile alle 18 a Serravalle).

Novavolley Loreto – Titan Services (rinviata a data da destinarsi).

La Nef Osimo – Titan Services (rinviata a data da destinarsi).

Titan Services – Romagna Banca Bellaria (rinviata a data da destinarsi).

Serie D femm. Riprende, finalmente, anche il cammino delle ragazze della Beach & Park in serie D femminile dopo un lungo stop dovuto alla situazione covid e al turno di riposo. Le giocatrici di coach Wilson Renzi tornano sul parquet sabato 26 a Villa Verucchio per incontrare l’unica squadra che hanno battuto durante quest’anno agonistico. Si spera in una replica dell’incontro d’andata. “Riprendiamo dopo due mesi e mezzo e abbiamo più dubbi che certezze con molte giocatrici che vengono da tante settimane senza allenamenti per via del covid. – Spiega coach Wilson Renzi. – Altre sono vittime dei soliti problemi fisici che capitano in stagione. In pratica, ho a posto solo il libero e i due centrali. In allenamento abbiamo cercato di lavorare sull’adattamento e l’attitudine mentale in partita, una delle tante cose che ci stanno mancando quest’anno”.

Classifica. Progetti Volley Forlimpopoli 30, Teodora Ravenna 24, Portuali Ravenna 24, Athena Rimini 24, Junior Coriano 18, Volley Team San Giuliano 15, Santarcangelo 11, Libertas Forlì 10, Volley Riccione City Volley 6, Beach & Park San Marino 2, Villa Verucchio 1.

Prossimo turno. Giornata 18: Villa Verucchio Volley – Beach & Park San Marino. Sabato 26 febbraio a Villa Verucchio.

Recuperi.

Beach & Park – Volley Team Rimini (sabato 2 aprile ore 18.30 a Serravalle).

Libertas Forlì – Beach & Park San Marino (mercoledì 6 aprile ore 21 a Forlì).

Beach & Park San Marino – Portuali Ravenna (sabato 23 aprile ore 18.30 a Serravalle).

Junior Coriano – Beach & Park San Marino (sabato 30 aprile ore 20 a Coriano).

Beach & Park San Marino – Riccione (rinviata a data da destinarsi).

Beach & Park San Marino – Athena Rimini (rinviata a data da destinarsi).