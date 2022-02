Strada Marecchiese. Barboni e Bernini (FI): interventi immediati

🔊 Ascolta l'audio

Servono interventi immediati sulla strada Marecchiese. A chiederli sono Anna Maria Bernini, presidente del gruppo di Forza Italia al Senato, e il senatore Antonio Barboni. I due dicono di sostenere “l’iniziativa promossa dal comitato Valamarecchia Futura impegnata da tempo per trovare una soluzione efficace al gap infrastrutturale che impedisce collegamenti sicuri tra Rimini e la Toscana” e ricordano che la vicenda della Marecchiese “è datata nel tempo e purtroppo non ancora risolta“. I due esponenti di Forza Italia esprimono “solidarietà a quanti si battono per la realizzazione di una strada alternativa, che è la soluzione auspicabile, o quanto meno per l’ammodernamento dell’arteria stradale esistente. Siamo pronti a raccogliere le istanze che vengono dal territorio e individuare le soluzioni più utili a tutti. La realizzazione di nuove infrastrutture, l’ammodernamento di una strada e la sua messa in sicurezza non sono, come è evidente, una questione soltanto di carattere strutturale giacché producono effetti che si riverberano positivamente sull’economia dell’ampio territorio attraversato dal tracciato” concludono.