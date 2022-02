RivieraBanca Basket Rimini-Luciana Mosconi Ancona: diretta testuale

🔊 Ascolta l'audio

Continua il tour de force di RivieraBanca Basket Rimini, che ospita al Flaminio Il Campetto Ancona nel recupero della tredicesima giornata di campionato. Di fronte seconda e quarta forza de campionato: i romagnoli hanno 28 punti (record: 14-3), i marchigiani sono a quota 24 (record: 12-6).

La partita.

Rimini si presenta in campo con Tassinari, Bedetti, Mladenov, Masciadri e Rinaldi.

Ancona va con Centanni, Quarisa, Giombini,

Primo canestro di Tassinari in contropiede, risponde Centanni per i marchigiani. Rimini non ha la mano calda in questo avvio. Tripla di Centanni: 2-5. Ancona va in difesa con la 3-2. Rinaldi in lunetta: 1/2 per il capitano che ha appena compiuto 37 anni. Quarisa schiaccione! E ne mette una seconda per il 5-9. Ancora il centro di Ancona, canestro e aggiuntivo (5-11). Coach Ferrari chiama timeout a 5″50 dalla sirena. Aggiuntivo di Quarisa, bomba di Cacace al termine di una bella transizione favorita da una persa di Tassinari. Centanni da lontano, Ancona allunga: 5-16. Sportellata di Rinaldi, 5 punti per lui. 7-16. Masciadri sbaglia la tripla, imitato da Centanni.

Per Rimini entrano Scarponi e Arrigoni, che va subito a segno dopo rimbalzo. 9-16. Cacace in contropiede: +9 Ancona (9-18). Bedetti intercetta, Rivali per Arrigoni! Ancona però ribatte e chiude il primo periodo 11-20.

Rimini riparte con altro piglio. Rientra Masciadri, Arrigoni dentro, 18-22. Minoli punisce da tre. 18-25. Rientra Centanni per Panzini. Rivali dall’arco! Rbr a -4. Quarisa schiaccia da solo. Masciadri sbaglia l’appoggio. Bedetti rileva Scarponi a 5′. Passo d’incrocio di Arrigoni. Pozzetti gran canestro: 23-29. Timeout chiamato da coach Coen a 4″06. Riparte Ancona. Rivali, la tripla non va quella di Pozzetti si. Ancona tenta l’allungo: 23-34.

Time out di coach Ferrari. Rimini ha necessità di trovare tiro da fuori e più attenzione difensiva. Stavolta Centanni e Cacace non trovano la via del canestro, cosa che accade a Tassinari con invenzione di mano destra. Ancora Centanni dall’arco, sfondamento di Mladenov. 25-37, timeout Ancona. Si sblocca Masciadri: 27-37. E antisportivo di Giombini su Arrigoni. 1/2 dalla lunetta. Esce Mladenov, dentro Rivali. La bomba sulla sirena di Pozzetti non va, si va negli spogliatoi 28-37 per la Luciana Mosconi Ancona, con Centanni già a 12 punti.

Rimini in campo con Tassinari, Bedetti, Scarponi, Masciadri e Rinaldi.

A segno con incursione Centanni, poi tripla di Tassinari! 31-39. Minoli sbaglia da solo. Rimini deve approfittare, invece Rinaldi perde palla. Quarisa e Masciadri a terra, poi in attacco Mascio va a segno, risponde Centanni: 33-41. Bedetti al ferro: 35-41. Centanni brucia Scarponi. È Cacace imbuca la tripla: 37-46. Alcune fischiate improbabili dei due fischietti. Polveri bagnate in casa Rimini. Extrapes di Ancona, ma il gancio di Quarisa non va. Rimini continua a litigare con il canestro. Rinaldi rileva Masciadri a 2″34. Panzini per due giri in lunetta: 1/2, Ancona in doppia cifra di vantaggio: 37-47. Aguzzoli per Cacace, Mladenov per Bedetti in casa Rimini. Tassinari tre tiri liberi: tutti e 3 a segno, 40-47. 3 secondi fischiati a Quarisa. Palla a Rimini. Ancona in bonus, Rivali in lunetta: 2/2 per Genio, Rimini a -5 (42-47). Bomba di Panzini, Ancona prova a scappare si nuovo (42-50). Passi di Quarisa a Dio di sirena. 42-50 a fine terzo periodo.

Rimini in campo con Tassinari, Rivali, Mladenov, Arrigoni e Rinaldi. 3/25 da tre per Rimini (12%). Fallo in attacco di Capitan Rinaldi. Difesa dura su Arrigoni. Aguzzoli cadendo all’indietro: 42-52. Rinaldi dalla media: 44-52. Ancona non va. Rientrano allora Cacace e Centanni. Mladenov dalla media: 46-52. Due bombe sbagliate di Centanni, si là sbaglia Mladenov. Centanni 20 punti per lui. Poi va in lunetta. Time out.a 4″58. 46-56. Entra Fabiani e subisce fallo. Masciadri scheggia il ferro, mentre Panzini dall’angolo Monica la tripla. 46-59 a 3″46 dalla fine. Time out.

LA CLASSIFICA

Paolo Guiducci