Real Forte Querceta-Rimini: diretta testuale

REAL FORTE QUERCETA-RIMINI (calcio d’inizio alle ore 14:35 allo stadio Comunale “Necchi-Balloni” di Forte dei Marmi)

IL TABELLINO

REAL FORTE QUERCETA:

RIMINI: 1 Marietta, 3 Haveri, 4 Tanasa, 5 Carboni, 6 Panelli, 9 Mencagli, 10 Gabbianelli, 11 Piscitella, 18 Lo Duca, 26 Greselin, 30 Andreis.

ARBITRO: Matteo Frosi di Treviglio.

ASSISTENTI:

RETI:

AMMONITI:

NOTE.

CRONACA E COMMENTO

Il Rimini, dopo la vittoria nel derby con la Sammaurese, torna in Toscana, dove finora ha un bilancio di un pareggio (con il Seravezza), una sconfitta (con il Ghiviborgo) e una vittoria (con il Prato). A Forte dei Marmi la capolista trova un Real Forte Querceta 10° in classifica con 31 punti, la metà dei biancorossi (che sono a quota 61). Gaburro deve fare a meno degli infortunati Tonelli e Tomassini, e di Deratti (virus intestinale). Arlotti non è ancora pronto e Pari, non al meglio, è rimasto a casa. Tornano dal primo minuto Lo Duca in difesa e Gabbianelli e Mencagli in attacco.

Calcio d’inizio posticipato di cinque minuti, come su tutti i campi d’Italia, per inviare un messaggio di pace e sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo la crisi in corso in Ucraina.

La partita.