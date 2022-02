Real Forte Querceta-Rimini 0-1: cronaca e tabellino

🔊 Ascolta l'audio

REAL FORTE QUERCETA-RIMINI 0-1

IL TABELLINO

REAL FORTE QUERCETA: 1 Adornato, 2 Maccabruni, 3 Della Pina (17′ st 16 Centonze), 4 Bartolini, 5 Bertoni, 6 Bechini (24′ st 14 Del Dotto), 7 Lazzoni, 8 Islamaj, 9 Di Paola, 10 Amico, 11 Pegollo. A disp.: 12 Gagliardi,13 Cosentino, 15 Ricci, 17 Nobile, 18 N. Pecci, 19 Bellucci, 20 Gargani. All. Bonuccelli.

RIMINI: 1 Marietta, 3 Haveri, 4 Tanasa, 5 Carboni, 6 Panelli, 9 Mencagli, 10 Gabbianelli (35′ st 23 Callegaro), 11 Piscitella (24′ st 32 Germinale), 18 Lo Duca, 26 Greselin, 30 Andreis (23′ st 31 Pietrangeli). A disp.: 22 Piretro, 14 Kamara, 15 Contessa, 17 Ferrara, 24 A. Pecci, 28 Cuccato. All. Gaburro.

ARBITRO: Matteo Frosi di Treviglio.

ASSISTENTI: Cassano di Saronno e Farina di Brescia.

RETE: 11′ st Gabbianelli.

AMMONITI: Di Paola, Lazzoni, Panelli, Pegollo, Tanasa.

NOTE.

CRONACA E COMMENTO

Il Rimini, dopo la vittoria nel derby con la Sammaurese, torna in Toscana, dove finora ha un bilancio di un pareggio (con il Seravezza), una sconfitta (con il Ghiviborgo) e una vittoria (con il Prato). A Forte dei Marmi la capolista trova un Real Forte Querceta 10° in classifica con 31 punti, la metà dei biancorossi (che sono a quota 61). Gaburro deve fare a meno degli infortunati Tonelli e Tomassini, e di Deratti (virus intestinale). Arlotti non è ancora pronto e Pari, non al meglio, è rimasto a casa. Tornano dal primo minuto Lo Duca in difesa e Gabbianelli e Mencagli in attacco.

Calcio d’inizio posticipato di cinque minuti, come su tutti i campi d’Italia, per inviare un messaggio di pace e sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo la crisi in corso in Ucraina.

La partita. Si gioca. Dopo un giro di lancette Piscitella guadagna il primo angolo per il Rimini. Sugli sviluppi il colpo di testa di Carboni finisce tra le braccia di Adornato.

Al 5′ anche i padroni di casa battono il loro primo corner: traversone basso, la difesa romagnola libera.

Al 7′ Di Paola reclama per un presunto fallo subito al limite dell’area, l’arbitro lascia proseguire.

Al 9′ punizione dalla trequarti battuta da Andreis, si accende una mischia al limite dell’area, nulla di fatto.

All’11’ Pegollo va via a sinistra e si accentra, Marietta esce e anticipa l’attaccante versiliese.

Al 12′ altro calcio da fermo dalla trequarti di Andreis: Panelli gioca di sponda, ma non trova compagni. Fallo in attacco.

Al quarto d’ora cross dall’out di destra di Bechini per Pegollo, che anziché tirare da pochi passi cerca Di Paola, pescato in fuorigioco.

Una manciata di secondi dopo Della Pina da sinistra per Islamaj, che si gira e tenta la conclusione a giro, pallone altissimo.

Al 19′ Gabbianelli serve sulla corsa Piscitella, ben controllato, la sfera finisce oltre la linea di fondo campo.

Al 23′ il Real Forte Querceta batte un corner con Bartolini, nulla di fatto.

Al 27′ il cross di Bechini è sballato.

Nessuna vera occasione nella prima mezzora.

Al 33′ Di Paola va via a sinistra, al vertice sinistro dell’area viene steso. La punizione viene battuta da Bartolini, pallone direttamente a fondo campo.

La prima vera occasione del match è per i toscani al 37′: cross da destra di Pegollo e incornata di Di Paola, Marietta si tuffa alla sua destra e blocca con sicurezza.

Al 43′ sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina di Gabbianelli Haveri finisce a terra, il direttore di gara lascia proseguire, ancora cross di Gabbianelli per Mencagli, che commette fallo su Bertoni.

Al 45′ Amico per il colpo di testa di Della Pina, Marietta para, ma c’è la bandierina dell’assistente alzata a segnalare la posizione irregolare del numero 3 di casa.

Due i minuti di recupero. Nel primo ripartenza del Rimini: Gabbianelli si invola a sinistra e cerca Piscitella, pallone impreciso.

Si va al riposo sullo 0-0.

Si gioca il secondo tempo. Ripartono gli stessi 22 di inizio gara.

Al 4′ Di Paola si fa tutto il campo poi aspetta che si smarchi Pegollo, non accorgendosi dell’arrivo di Lazzoni, Carboni sbroglia.

Dall’altra parte del campo l’iniziativa di Piscitella è chiusa in angolo da Maccabruni, il quinto per i biancorossi. Gabbianelli entra in area, ma il suo cross è intercettato.

Al 5′ Lazzoni ci prova dal limite dell’area, ribatte la difesa ospite.

All’11’ il Rimini si porta in vantaggio: lancio sulla destra per Piscitella, che mette al centro, Amico non interviene e Gabbianelli può mettere alle spalle di Adornato. 0-1 e 11° centro in campionato per il numero 10 biancorosso, già autore del gol partita all’andata.

Al 13′ il tiro di Di Paola è centrale, Marietta devia in angolo con qualche patema.

Al 20′ Pegollo supera anche Marietta, ma lo fa si aiutandosi con una mano e l’arbitro gli mostra il giallo.

Al 23′ azione avvolgente del Rimini, il cross di Haveri finisce tra le braccia di Adornato.

Al 28′ traversone di Lo Duca, Mencagli tenta l’acrobazia ma non impatta come avrebbe voluto, poi sbaglia anche Haveri.

Alla mezzora cross di Del Dotto, Marietta nel cercare di colpire il pallone colpisce invece con un pugno Pegollo, l’arbitro prima indica il dischetto, poi torna sulla sua decisione perché il suo assistente gli segnala la posizione irregolare dell’attaccante toscano.

Al 34′ Pegollo ci prova due volte, il primo tiro, sul primo palo, è respinto con il corpo da Marietta, il tentativo di tap-in del numero 11 è oltre la traversa.

Al 35′ punizione di Bartolini, Pegollo svetta di testa, la sfera rimane in area, poi la retroguardia ospite la allontana.

Al 38′ Di Paola incrocia sul secondo palo, grande intervento con la mano aperta di Marietta.

Ammonito Tanasa che, in diffida, salterà la prossima gara, al “Neri” con il Borgo San Donnino.

Al 45′ cross di Amico sul secondo palo, Bertoni di testa da due passi si divora il pareggio.

Quattro i minuti di recupero.

Al 46′ il tiro da fuori area di Pegollo sibila a lato di poco, con Marietta che controlla la traiettoria con lo sguardo.

Finisce 0-1. Tre punti pesanti per i biancorossi, che salgono a quota 64 in classifica. Il Ravenna batte 2-1 il Fanfulla e resta a -3.

Momenti di tensione a fine partita con il presidente del Rimini, Alfredo Rota, che ha chiesto l’intervento dei carabinieri dopo essere stato maltrattato da un tesserato del Real Forte Querceta.

