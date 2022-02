Nuove regole superbonus. Croatti: intervento che blocca intero comparto

🔊 Ascolta l'audio

Il Movimento5Stelle si smarca dalla lettura che il Governo ha fatto su superbonus 110% e frodi, legate al sistema, emerse in tutta Italia. A scoperchiare il vaso delle truffe l’operazione della Guardai di Finanza di Rimini, cui sono seguite altre indagini in diverse città. A dirlo è il senatore Marco Croatti: “Non possiamo accettare speculazioni, strumentalizzazioni e scorrette attribuzioni di responsabilità. Legare i 2,3 miliardi di euro di crediti fiscali sequestrati per frode al solo Superbonus 110% è semplicemente una mistificazione. I dati della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle entrate, presentati in Senato, certificano una realtà diversa rispetto a quella raccontata in Conferenza stampa dal Governo. All’interno delle complessive frodi sui bonus edilizi, come dimostra inoppugnabilmente una tabella dell’Agenzia delle entrate depositata in Commissione bilancio di palazzo Madama, quelle che riguardano il Superbonus hanno il peso minore, pari al 3%. Inoltre sulla base degli stessi dati incrociati depositati in Commissione, i 110 milioni di euro di frodi individuate a proposito del Superbonus rappresentano solo lo 0,8% dei 13,4 miliardi di crediti fiscali da Superbonus complessivamente generati al 31 dicembre 2021“.

Quello che si evince dai dati, spiega il senatore pentastellato, è un sistema per la grande maggioranza sano e che ha permesso all’economia edilizia di ripartire. “È doveroso combattere le frodi, ma inaccettabile penalizzare gli onesti e chi rispetta le regole. È stato approvato dal Governo un decreto, il Sostegni ter, senza un preventivo approfondimento sul fenomeno delle frodi e senza proporre misure correttive per evitarle. Questo ennesimo intervento sulla misura ha di fatto bloccato un intero comparto e rischia di rallentare la crescita economica. Non possiamo accettare approssimazioni nell’affrontare un tema così importante per l’economia e per le case dei cittadini che hanno, con questo strumento, la possibilità di ristrutturare e rendere più sicure e sostenibili le loro abitazioni. Quando si parla di misure strutturali contro il rincaro delle bollette, peraltro, il Superbonus 110% è proprio una di queste. Gli interventi trainanti della misura sono infatti volti all’isolamento termico degli immobili, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, l’efficientamento energetico. Con riferimento alle frodi sugli altri bonus edilizi presenteremo emendamenti correttivi al Sostegni ter, così come abbiamo già fatto all’epoca per il Superbonus 110%“. Conclude Croatti.