La Omag-MT finisce K.O. con Macerata (0-3)

4a Giornata Ritorno 16-01-2022 – vivo Serie A2 Femminile Girone A

OMAG-MT S.GIOV. IN MARIGNANO – CBF BALDUCCI HR MACERATA 0-3 (22-25, 20-25, 14-25)

IL TABELLINO

OMAG-MT S. GIOV. IN MARIGNANO: Coulibaly 8, Mazzon 9, Turco 3, Brina 9, Ceron 7, Bolzonetti 9, Bonvicini (L), Zonta, Aluigi. Non entrate: Penna, Biagini, Ortolani. All. Barbolini.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Pizzolato 9, Ricci 3, Fiesoli 15, Cosi 5, Malik 12, Michieletto 12, Bresciani (L), Stroppa 2, Gasparroni, Peretti. Non entrate: Ghezzi, Martinelli. All. Paniconi.

ARBITRI: Gaetano, Giglio.

NOTE – Durata set: 28′, 27′, 22′; Tot: 77′.

CLASSIFICA

vivo Serie A2 Femminile Girone A

Banca Valsabbina Millenium Brescia 44; Cbf Balducci Hr Macerata 40; Omag – Mt S.Giov. In Marignano 35; Futura Volley Giovani Busto Arsizio 33; Green Warriors Sassuolo 32; Volley Hermaea Olbia 32; Olimpia Teodora Ravenna 28; Sigel Marsala Volley 27; Seap Dalli Cardillo Aragona 14; Assitec Volleyball Sant’Elia 12; Tenaglia Altino Volley 0;

CLASSIFICA

vivo Serie A2 Femminile Girone B

Eurospin Ford Sara Pinerolo 46; Cda Talmassons 43; Lpm Bam Mondovi’ 39; Tecnoteam Albese Volley Como 32; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 32; Ranieri International Soverato 25; Itas Ceccarelli Group Martignacco 25; Club Italia Crai 19; Anthea Vicenza 19; Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 16; Egea Pvt Modica 4.