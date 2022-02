La Femminile Riccione a Padova va di "manita" (1-5)

🔊 Ascolta l'audio

Esaltante prestazione delle romagnole che espugnano con il punteggio di 5-1 il campo del Padova. Avvio in salita per le ospiti che subiscono a freddo la rete del vantaggio veneto al 1’ con Gallinaro; pronta la reazione delle biancocelesti che non si scompongono giungendo al pareggio con Albani ed in seguito al ribaltamento del risultato in virtù delle reti di Gelmetti e Colombo, chiudendo la prima frazione di gioco sul punteggio di 3-1; nella ripresa il risultato si fa piùrotondo grazie alla nuova marcatura di Gelmetti (doppietta) e Schipa che fissano il risultato definitivo sul 5-1.

In virtù di questo risultato il Riccione balza a quota 25 punti in graduatoria; nel prossimo turno è previsto lo scontro casalingo con l’Isera.

IL DOPOGARA

Di seguito le dichiarazioni del mister Bragantini: “Sono soddisfatto della prestazione delle ragazze, ma occorre migliorare alcuni aspetti legati alla concentrazione in quanto è inammissibile subire una rete ad avvio della gara; un plauso va comunque esteso alle ragazze, brave a rimanere compatte e lucide, rimontando lo svantaggio iniziale, sfruttando al meglio gli spazi aperti”.

Girone B

3^ giornata di ritorno

Bologna-VFC Venezia 0-1

Isera-Portogruaro 1-1

Jesina-Vicenza 1-1

Mittici-Vis Civitanova 3-1

Padova-Riccione 1-5

Spal-Oristano 0-4

Triestina-Trento 1-2

Venezia cf-Brixen 2-2

Classifica

Vicenza 42 punti

Trento 40 punti

Venezia cf, 38

Brixen 30 punti

Triestina 27 punti

Riccione 27 punti

Bologna 25 punti

VFC Venezia 25 punti

Padova 21 punti

Portogruaro 21 punti

Jesina, 20 punti

Isera 16 punti

Oristano 12 punti

Vis Civitanova 10 punti

Mittici 10 punti

Spal 7