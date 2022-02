Asd Femminile Riccione, sconfitta pirotecnica con la Triestina (3-4)

🔊 Ascolta l'audio

Riccione-Triestina 3-4

IL TABELLINO

Riccione: Parnoffi, Ciavatta (64’ Magnani), Monetini, Semprini, Della Chiara (80’ Della Chiara), Joyce, Edoci, Perone, Colombo, Pederzani, Gelmetti.

Triestina: Bonassi, Nemaz, Virgilli, Sandrin, Tic, Tortolo (86’ Usenich), Alberti, Bortolin, Blarzino, Zanetti, Paoletti (88’ Gaspardis).

Reti: 11’ Alberti, 22’ Pederzani, 75’ Blarzino, 77’ Zanetti, 80’ Gelmetti (rig.), 86’ Usenich, 93’ Monetini.

Ammonite: Semprini, Joyce.

CRONACA E COMMENTO

La Triestina espugna il campo del Riccione con il punteggio di 4-3 al termine di una gara equilibrata che si è infiammata nel quarto d’ora finale di gioco.

Avvio sprint per la Triestina che passa in vantaggio all’11’ grazie alla rete di Alberti che sblocca la gara; pareggio delle romagnole al 22’ ad opera di Pederzani con le squadre che vanno all’intervallo negli spogliatoi sul punteggio di 1-1.

Nella ripresa, al 75’, le ospiti si riportano in vantaggio grazie alla marcatura di Blarzino; passano tre minuti al 77’ arriva il terzo sigillo di Zanetti; all’80’ Gelmetti per le padrone di casa accorcia il risultato su calcio di rigore; all’86’ la calciatrice Usenich appena entrata sigla la quarta rete che chiude i giochi a favore delle friulane; al 93’ arriva anche il goal di Monetini per le biancocelesti, che ridimensionano così il passivo, fissando il risultato sul punteggio di 4-3 in favore della Triestina.

IL DOPOGARA

Di seguito le dichiarazioni post gara del mister Bragantini: “Usciamo sconfitti da una gara nella quale abbiamo fatto e disfatto praticamente tutto noi; potevamo e dovevamo far meglio, ci è mancata un po’ di brillantezza e concretezza nella fase offensiva e siamo stati penalizzati dagli errori nella fase difensiva; brave le nostre avversarie a saper sfruttare le occasioni ma siamo stati troppo ingenui a concedere loro queste opportunità. Gli obiettivi stagionali non cambiano, resta la volontà di crescere e migliorare volta per volta nei piccoli dettagli, cercando di arrivare il più in alto possibile in base alle nostre capacità in questa stagione per poi cercare a lungo termine di costruire una squadra competitiva per il salto di categoria”.

Girone B

2^ giornata di ritorno

Oristano-Jesina 1-3

Bologna-Isera 1-0

Riccione-Triestina 3-4

Portogruaro-Padova 2-1

Trento-Venezia 1-0

VFC Venezia-Spal 2-0

Vicenza-Mittici 4-0

Vis Civitanova-Brixen 1-3

Classifica

Vicenza 41 punti

Venezia cf, Trento 37 punti

Brixen 29 punti

Triestina 27 punti

Bologna 25 punti

Riccione 24 punti

Padova 21 punti

Portogruaro 20 punti

Jesina, VFC Venezia 19 punti

Isera 15 punti

Vis Civitanova 10 punti

Oristano 9 punti

Spal, Mittici 7 punti