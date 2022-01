Prato-Rimini: diretta testuale con cronaca e tabellino

🔊 Ascolta l'audio

PRATO-RIMINI 0-1 PARZIALE

IL TABELLINO

PRATO: 1 Pagnini, 3 Sciannamè, 5 Bajic, 11 Maione (37′ st 10 Tomaselli), 13 Romiti, 14 Angeli, 20 Aleksic (20′ st 99 Gessi), 23 Nicoli (32′ st 8 Palermo), 24 Soldani, 44 Ba (45′ st 15 Cestaro), 98 Muteba (15′ st 26 Noferi). A disp.: 37 Romboli, 4 Sottili, 16 Boganini, 28 Tavanti. All. Favarin.

RIMINI: 1 Marietta, 3 Haveri, 4 Tanasa, 5 Carboni, 6 Panelli, 10 Gabbianelli, 11 Piscitella (36′ st 17 Ferrara), 18 Lo Duca (18′ st 2 Deratti), 26 Greselin (45′ st 8 Pari), 30 Andreis (26′ st 24 Pecci), 32 Germinale (18′ st 9 Mencagli). A disp.: 22 Piretro, 16 Isaia, 28 Cuccato, 31 Pietrangeli. All. Gaburro.

ARBITRO: Mauro Gangi di Enna.

ASSISTENTI: Giuseppe Cucinotta di Brescia e Salvatore Gambino di Nocera Inferiore.

RETE: 47′ st Ferrara.

AMMONITI: Gabbianelli, Panelli, Andreis, Ba, Ferrara, Pecci, Gessi.

NOTE. Corner: 0-3.

I RISULTATI DELLA 20a GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE D GIRONE D IN TEMPO REALE E LA NUOVA CLASSIFICA

CRONACA E COMMENTO

È la terza trasferta consecutiva di questo avvio di 2022 per la capolista Rimini, che torna in Toscana per far visita al Prato, una delle grandi deluse di questo campionato. I biancoazzurri in classifica hanno 23 punti, praticamente la metà dei biancorossi (che hanno girato a quota 45).

In casa romagnola assenti gli acciaccati Tonelli e Kamara, Tomassini non è salito sul pullman a causa di un virus intestinale. Lo Duca rientra dalla squalifica e parte titolare. Al centro della difesa Panelli e Carboni. A centrocampo torna dal primo minuto Andreis. Al centro dell’attacco c’è Germinale.

La partita. Si gioca. Prima fase di studio, con le due squadre che si fronteggiano sulla mediana.

Al quarto d’ora il primo angolo della partita, è per i romagnoli. Nulla di fatto.

Al 17′ Gabbianelli da calcio da fermo dalla trequarti trova in area Germinale, la cui girata sorvola il legno alto.

Al 19′ Gabbianelli finisce a terra in area. Per l’arbitro è simulazione. Giallo per il numero 10 biancorosso.

Al 21′ Andreis per Gabbianelli, che calcia dal limite dell’area, Pagnini si lascia sfuggire il pallone, poi lo recupera prima che varchi la linea di porta.

Sulla ripartenza dei padroni di casa Maione conclude da dentro l’area, Marietta fa buona guardia e respinge.

Al 26′ il Rimini batte il secondo corner.

Al 27′ cross di Lo Duca, Greselin di testa spedisce a lato. Alle sue spalle c’era il compagno di squadra Piscitella libero.

Alla mezzora Gabbianelli va al tiro dal limite dell’area, Pagnini neutralizza in tuffo.

Al 31′ altro episodio da moviola nell’area del Prato: Haveri per Germinale, che finisce a terra. Per il direttore di gara si può proseguire.

Al 32′ la conclusione di Tanasa da fuori area è deviata in angolo da un difensore.

Dalla bandierina Gabbianelli per l’incornata di Carboni, la sfera sorvola la traversa.

Al 36′ conclusione debole di Aleksic, ordinaria amministrazione per Marietta, che blocca.

Al 38′ Germinale avanza e va alla battuta, un difensore ribatte.

Al 43′ ammonito Panelli che, diffidato, salterà la partita di mercoledì con la Bagnolese.

Al 46′ traversone basso di Haveri, il portiere mette in angolo. Ma non c’è tempo per la battuta. Si va all’intervallo sullo 0-0. Predominio territoriale del Rimini, che non è però riuscito a sbloccarla.

Si gioca la ripresa. Al 12′ grande iniziativa a sinistra di Piscitella, pallone in mezzo, Germinale è anticipato da un difensore.

Nello stesso minuto, dall’altra parte del campo, conclusione velleitaria di Bajic dalla distanza, sfera lontana dal bersaglio.

Al 18′ doppio cambio per mister Gaburro: fuori Lo Duca e Germinale, dentro Deratti e Mencagli.

Al 26′ il tecnico del Rimini si gioca anche la carta Pecci, in campo al posto di Andreis.

Alla mezzora Piscitella si libera bene a sinistra, cross per il colpo di testa di Mencagli, Pagnini blocca.

Al 35′ altro traversone di Piscitella a centro area, questa volta l’incornata è di Greselin, l’estremo dei toscani para.

Al 36′ fuori Piscitella, dentro Ferrara. Al 45′ dentro anche Pari per Greselin.

Al 47′ il Rimini passa: pallone filtrante di Gabbianelli per Ferrara, che supera Pagnini. 1-0 per i biancorossi.

Al 50′ conclusione da fuori area di Palermo, Marietta alza oltre la traversa. Angolo per i locali.

VOTA IL MIGLIOR BIANCOROSSO IN CAMPO

VOTA IL GOL PIÙ BELLO DEL GIRONE D’ANDATA DEL RIMINI