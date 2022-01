A breve il cantiere Terna sulla rete elettrica di Rimini-Riccione

🔊 Ascolta l'audio

Sono quattro, per un valore complessivo di oltre 116 milioni di euro di investimenti, i nuovi interventi di Terna per lo sviluppo della rete elettrica autorizzati nel corso del 2021 dal Ministero della Transizione Ecologica in Emilia-Romagna. La regione è la seconda, dopo la Sicilia, per valore di opere approvate e per le quali nei prossimi mesi sarà possibile aprire i cantieri. Tra i quattro interventi, ce n’è uno che tocca anche la provincia riminese: quello della rete elettrica di Rimini-Riccione che consentirà la demolizione di 41 km di vecchie linee aeree e la dismissione di 171 tralicci, restituendo oltre 130 ettari di territorio.