Un progetto cicloturistico per unire Coriano, Tavullia e altri 5 comuni

Un asse dei motori tra Romagna e Marche. Coriano e Tavullia (che hanno dato i natali a Marco Simoncelli e Valentino Rossi) sono i comuni capofila di un progetto che ne mette insieme altri 5: Misano, San Clemente, Morciano, Gradara e Gabicce. Si tratta, nel dettaglio, di un progetto cicloturistico denominato “Tour dei campioni” che ha l’obiettivo di incrementare e destagionalizzare le presenze turistiche in un settore in continua e costante crescita dell’outdoor. Coinvolte anche le due Regioni per ottenere l’affiancamento non solo a livello organizzativo, ma anche economico nella ricerca di finanziamenti pubblici e privati. L’impostazione operativa e organizzativa è stata discussa nei giorni scorsi proprio a Tavullia, presenti sindaci e assessori dei comuni coinvolti, e sono stati fissati gli step su cui lavorare.

Il percorso potrà essere fruibile non solo da sportivi che già utilizzano la bicicletta, ma anche da un pubblico molto più vasto ed eterogeneo, meno preparato dal punto di vista fisico e sportivo, che si sta avvicinando a questa tipologia di esperienza anche tramite la bicicletta a pedalata assistita. La progettazione del percorso permanente su strada e gravel andrà ad affiancarsi ad altri itinerari e a tutte le sue potenziali diramazioni.

“Ho conosciuto Francesca Paolucci, sindaco di Tavullia, nel 2015 – commenta il sindaco di Coriano Domenica Spinelli – e da quel momento è nata una collaborazione sempre più consistente che oggi arriva a questo ambizioso progetto. Si è deciso di coinvolgere gli altri comuni dei due territori regionali che hanno una vocazione motoristica. Ci siamo incontrate, ne abbiamo parlato e Coriano ha detto subito sì. La collaborazione è totale da parte di tutti e noi siamo convinti che facendo squadra e attivando le sinergie giuste con le Regioni confinanti i benefici per il nostro territorio saranno enormi”.

“Siamo convinti – spiega il sindaco di Tavullia Francesca Paolucci – che il turismo può rappresentare un volano per la nostra economia e, per questo, cerchiamo di mettere in campo politiche per incentivare la presenza di visitatori sul nostro territorio organizzando iniziative capaci di generare ricadute economiche positive per bar, ristoranti, B&B e il reso dell’indotto. Tavullia è legata indissolubilmente a Valentino Rossi che ha reso un comune di poco più di 8mila persone conosciuto e ammirato in tutto il mondo. Dobbiamo cogliere l’opportunità derivanti da questa incredibile promozione mettendo in campo eventi, a partire da quelli sportivi, per arricchire la nostra offerta turistica. E il Tour dei Campioni va proprio in questa direzione: una collaborazione virtuosa tra comuni confinanti per fare sistema e promuovere il territorio e le sue eccellenze”.