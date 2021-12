Secondo posto per l'U15 dell'Emilia-Romagna alla Ludec Cup

🔊 Ascolta l'audio

Secondo posto per la selezione regionale maschile Under 15 dell’Emilia-Romagna all’edizione 2021 della Ludec Cup.

A Porcari, in provincia di Lucca, i biancorossi hanno agevolmente prima sconfitto il Friuli Venezia Giulia e poi i padroni di casa della Toscana. Nella finale con il Lazio, una partenza ad handicap (troppi, i 38 punti subiti nel primo quarto) ha condizionato la formazione emiliano-romagnola che è tornata in partita nella terza frazione, ma non è mai riuscita a mettere la testa avanti.

TABELLINI

EMILIA ROMAGNA – FRIULI VENEZIA GIULIA 90-48 (27-8; 57-13; 76-28)

Emilia-Romagna: Ercolani (Oneteam Fo) 8, Poli (Pontevecchio Bo) 6, Vandini (Compagnia Ra) 6, Genasi (Bsl) 2, Pillastrini (Cesenatico) 12, Ceccato (Bsl) 10, Baiocchi (Virtus Bo) 12, Ligabue (Arena Montecchio) 3, Maurizzi (Virtus Bo) 10, Yermolayev (S.G. Fortitudo Bo) 7, Festa (Compagnia Ra) 6, Mustapha (Oneteam Fo) 8. All. Rota/Freddi/Ligabue.

EMILIA ROMAGNA – TOSCANA 102 – 56 (25-17; 43-30; 71-36)

Emilia-Romagna: Ercolani (Oneteam Fo) 7, Poli (Pontevecchio Bo) 1, Vandini (Compagnia Ra) 6, Genasi (Bsl San Lazzaro) 4, Pillastrini (Cesenatico) 8, Ceccato (Bsl San Lazzaro) 12, Baiocchi (Virtus Bo) 16, Ligabue (Arena Montecchio) 5, Maurizzi (Virtus Bo) 14, Yermolayev (S.G. Fortitudo Bo) 16, Festa (Compagnia Ra) 2, Mustapha (Oneteam Fo) 11. All. Rota/Freddi/Ligabue.

EMILIA ROMAGNA – LAZIO 92 – 101 (21-38; 47-51; 69-73)

Emilia-Romagna: Ercolani (Oneteam Fo) 5, Poli (Pontevecchio Bo) 5, Vandini (Compagnia Ra) 17, Genasi (Bsl San Lazzaro), Pillastrini (Cesenatico) 8, Ceccato (Bsl San Lazzaro) 18, Baiocchi (Virtus Bo) 16, Ligabue (Arena Montecchio) ne, Maurizzi (Virtus Bo) 8, Yermaloyev (S.G. Fortitudo Bo) 11, Festa (Compagnia Ra) ne, Mustapha

(Oneteam Fo) 4. All. Rota/Freddi/Ligabue.