San Martino Speme-Cattolica Calcio 1923 S.G 1-1

SAN MARTINO SPEME-CATTOLICA 1-1

IL TABELLINO

SAN MARTINO SPEME (4-3-3): Scalera; Marini D. (18’ st Borin), Dalla Bernardina (18’ st Irprati), Vignati, Ferrarese (21’ st Mantovanelli); Fanini, Bertaso, Marini R. (39’ st Menegazzi); Oliboni (34’ st Balde), Moraschi, Ciuffo. A disp.: Mora, Anselmi, Merci, Antinoro. All. Bau.

CATTOLICA (3-5-2): Scotti; Mengucci (41’ st Santoni), Nanni (23’ st Palazzi), D’Angelo, De Vito; De Angelis, Morri, Padulano; Sabba (7’ st Nisi), Traini (36’ st Sakho), Semprini. A disp.: Iglio, Manfroni, Santoni, Palazzi, Palumbo, Simeoni, Aprea. All. Bardi.

ARBITRO: Castellano di Nichelino.

ASSISTENTI: Lobene ed Ercolani.

RETI: 30’ pt Ciuffo, 35’ pt De Angelis.

AMMONITI: Ferrarese (S), De Angelis (C), Irprati (S), Mantovanelli (S), Morri (C).

NOTE. Spettatori: 200 circa. Corner: 6-3. Recupero: pt 1’, st 4’.

I RISULTATI DELLA 14a GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE D GIRONE C E LA NUOVA CLASSIFICA

COMMENTO

Il Cattolica Calcio 1923 S.G torna con un punto dalla trasferta in Veneto, nella tana del San Martino Speme. Succede tutto in cinque minuti: alla mezzora del primo tempo Ciuffo porta avanti i padroni di casa, al 35′ De Angelis (uno dei rinforzi arrivati in corsa) realizza il gol dell’1-1 con cui si conclude l’incontro.