Paola Donini è la nova segretaria del PD di Santarcangelo

Il Partito Democratico di Santarcangelo si è riunito nei giorni scorsi in congresso per rinnovare le proprie cariche e ha eletto la nuova figura alla guida della segreteria locale, i delegati all’Assemblea comunale che compongono la struttura e i quattro segretari di Circolo.

Le quattro sezioni clementine hanno individuato in Paola Donini la figura della segretaria: l’ex assessora e attuale capogruppo del Pd in consiglio comunale ha ottenuto complessivamente 95 voti a favore, 18 contrari e quattro schede bianche.

L’assemblea comunale sarà formata come sempre da 22 persone, scelte con parità di genere e provenienti dai quattro circoli. Tra i segretari di circolo conferme e novità: Fabio Anelli è stato riconfermato al circolo di San Bartolo con 20 voti favorevoli, il consigliere comunale Marco Fabbri è stato riconfermato segretario a San Vito con 33 voti favorevoli, mentre al circolo di San Martino-Sant’Ermete è stata eletta Patrizia Pazzini con 26 voti favorevoli e a quello Santarcangelo Centro Luca Paganelli con 30 favorevoli, 2 contrari e 6 schede bianche.

Commenta Paola Donini: “Sono onorata di assumere questo incarico, che porterà avanti con passione e piena condivisione. Il primo aspetto che va evidenziato è la grande partecipazione registrata nelle quattro assemblee, con tanti iscritti che hanno dimostrato la volontà di dialogare sul futuro del partito e della nostra città e di impegnarsi in prima persona nella consapevolezza dell’importanza del ruolo della politica in un mondo sempre più complesso”.

“In tempi difficilissimi come quelli della pandemia, attraverso i nostri amministratori abbiamo dato risposta ai nuovi bisogni e alle nuove esigenze, abbiamo tenuto un filo diretto con le comunità per far sentire alle persone in difficoltà la nostra presenza e vicinanza concreta. Un’attenzione che non dovrà mai mancare e dovrà anzi essere sempre maggiore: è un periodo storico determinante per il futuro del nostro Paese, dei nostri figli e dei giovani: è il momento di scelte epocali per intercettare e sfruttare al meglio i finanziamenti del PNRR e solo se sapremo dimostrarci ben inseriti nella comunità, uniti e coesi riusciremo a farlo al meglio garantendo un domani importante all’Italia e a Santarcangelo”.