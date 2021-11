Rimini-Ravenna: diretta testuale con cronaca, tabellino e gallery

🔊 Ascolta l'audio

IL TABELLINO

RIMINI: 1 Marietta, 3 Haveri, 4 Tanasa, 6 Paneli, 7 Tonelli, 9 Mencagli, 10 Gabbianelli, 11 Piscitella, 18 Lo Duca, 26 Greselin, 31 Pietrangeli. A disp.: 22 Piretro, 8 Pari, 15 Contessa, 17 Ferrara, 21 Tomassini, 28 Cuccato, 29 Berghi, 30 Andreis, 32 Germinale. All. Gaburro.

RAVENNA: 1 Botti, 5 Antonini Lui, 6 Polvani, 7 Lussignoli, 8 Calì, 10 Saporetti, 17 Guidone, 18 Prati, 19 Ercolani, 20 Macrì, 21 Haruna. A disp.: 22 Salvatori, 2 De Angelis Durante, 3 Crispino, 4 Nagy, 11 Mascanzoni, 16 Crocchianti, 24 Ceccuzzi, 25 Angelini, 27 Sylla. All. Dossena.

ARBITRO: Domenico Castellone di Napoli.

ASSISTENTI: Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto e Daniele Sbardella di Belluno.

RETE: 43′ pt Mencagli.

AMMONITI: Calì, Panelli, Haruna.

NOTE. Corner: 0-3.

CRONACA E COMMENTO

La 13a giornata del campionato di Serie D girone D ha come piatto forte il derby romagnolo d’alta quota tra Rimini e Ravenna, trasmesso in diretta da Sportitalia. I biancorossi sono primi in classifica, con 31 punti, i giallorossi sono a quota 25 (dopo il 3-0 a tavolino nel recupero del secondo turno con il Seravezza). Prima del calcio d’inizio iniziativa del club di casa per dire no alla violenza sulle donne. Sulle maglie di Tanasa e compagni fa il suo esordio il co-sponsor Rossopomodoro Rimini.

Mister Gaburro deve fare ancora a meno di Carboni. Tre novità rispetto all’undici anti-Fanfulla: Pietrangeli per Cuccato, Haveri per Contessa e Greselin per Andreis. Sul fronte bizantino non ci saranno gli ex Rimini Ambrosini e Spinosa.

Prima del calcio d’inizio l’evento del club biancorosso per dire no alla violenza sulle donne. Rimini in maglia a scacchi, in tenuta nera il Ravenna.

La partita. Si gioca. Il primo squillo è dei biancorossi: al 5′ Piscitella semina il panico sull’out di sinistra, appoggio per Gabbianelli, che perde l’attimo per la battuta, poi, dopo una spallata, frana a terra. Si prosegue, lo stesso Gabbianelli controlla, poi Piscitella va al tiro, murato dalla difesa ospite.

Al 10′ Greselin avanza e serve Tonelli, pallonetto a servire Mencagli, che arriva con la punta dei capelli sul pallone, spedendolo a fondo campo.

Al 12′ Gabbianelli tenta il sinistro da fuori area, sfera che finisce sul cartellone di Icaro TV.

Un minuto dopo Gabbianelli per Mencagli, che va alla battuta, Botti para con la mano di richiamo, ma era in fuorigioco.

Al 20′ il cross di Macrì è insidioso ma lungo, Guidone cerca di trattenere la sfera in campo, ma non ci riesce.

Sul “Neri” si abbatta una fitta pioggia.

Al 24′ Greselin ruba palla a destra e va alla battuta, Botti blocca senza patemi.

Al 26′ la bordata di Gabbianelli da fuori area viene ribattuta da Botti.

Al 29′ il primo corner della partita, è per il Ravenna. Nulla di fatto sugli sviluppi.

Al 31′ altro tentativo di Gabbianelli, la difesa ospite respinge ancora prima che la sfera arrivi dalle parti di Botti.

Al 34′ corner di Macrì, Panelli si rifugia ancora in angolo. Sulla battuta svetta Polvani, che manca il bersaglio di poco. Occasione Ravenna.

Al 40′ Guidone può puntare Panelli, una volta raggiunto il limite dell’area scarica per Saporetti, che non riesce a sfondare.

Al 43′ il Rimini la sblocca con Mencagli, che dopo un cross di Tonelli e l’incornata di Greselin spunta alle spalle dei difensori ospiti (ma in posizione regolare, e supera da pochi passi Botti).

Dopo un minuto di recupero si va all’intervallo con i biancorossi avanti 1-0.

Al 4′ della ripresa il sinistro di Tonelli da fuori area è fuori bersaglio.

Al 5′ Piscitella per Haveri, che mette al centro, Mencagli arriva in ritardo all’appuntamento con il gol.

