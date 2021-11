Rimini-Aglianese, dirige Fabrizio Arcidiacono di Acireale

🔊 Ascolta l'audio

La Serie D si appresta a vivere un altro fine settimana di gran calcio con le partite della 9^ giornata del Campionato, l’11^ dei gironi A, B, D, H e I in programma domenica 14 novembre alle ore 14.30. Uniche variazioni previste, tre anticipi al sabato e quattro posticipi d’orario.

Anticipi

Sabato 13 novembre alle 14.30 prendono il via Cjarlins Muzane-Clodiense (C) e Prato-Sammaurese (D) allo Stadio “Piero Torrini” di Sesto Fiorentino (Fi), alle 15.00 Carbonia-Torres (G) al comunale di Sant’Anna Arresi (Su)

Variazioni di orario

Domenica 14 novembre alle 15.00 si giocano Asti-Sanremese (A), Sassari Latte Dolce-Lanusei (G), Città Sant’Agata-Gelbison e Sancataldese-Giarre (I)

Variazioni di campo

Legnano-Castellanzese (B) si disputa allo stadio “Giovanni Mari” di Legnano (Mi), Afragolese-Giugliano (G) al “Vittorio Papa” di Cardito (Na), nel girone H San Giorgio-Molfetta si gioca al “Raffaele Paudice” di San Giorgio a Cremano (Na), Mariglianese-Gravina al “Santa Maria delle Grazie” di Marigliano (Na) e Brindisi-Altamura al “Demitri” di Maruggio (Ta).

A porte chiuse

Sei partite si giocheranno a porte chiuse per motivi di pubblica sicurezza riguardanti gli impianti delle società ospitanti. Si tratta, nel Girone F di Castelnuovo Vomano-Trastevere al comunale di Castelnuovo Vomano (Te) e Vastese-Sambenedettese, nel G Carbonia-Torres al comunale di Sant’Anna Arresi (Su), nell’H Virtus Matino-Nardò, nell’I Acireale-San Luca al comunale di Aci Sant’Antonio (Ct) e Rende-Castrovillari.

Rinvio

La partita della 9^ giornata del Girone F Castelfidardo-Notaresco è stata rinviata a data da destinarsi per situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti.

Novara-Casale in diretta su Sportitalia

Sportitalia riapre le porte del Campionato di Serie D, si parte domenica 14 novembre alle 14.30 con la sfida tra Novara e Casale, allo stadio Silvio Piola di Novara, match di alta classifica dell’11^ giornata del girone A. Telecronaca di Gabriele Schiavi, commento tecnico di Francesco Parravicini, a bordocampo Giada Giacalone. Pre partita con collegamento dal Piola a partire dalle 14 con interviste e contributi. Ampio anche il post partita con le dichiarazioni a caldo dei protagonisti. Tutto live sul canale 60 del Digitale Terrestre e in HD sul canale 560. Live anche sull’app di Sportitalia scaricabile in modo gratuito su dispositivi IOS e Android.

Le designazioni arbitrali

Girone A

Asti-Sanremese (Federico Muccignato di Pordenone), Borgosesia-Vado (Riccardo Leotta di Acireale), Chieri-Caronnese (Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata), Varese-Sestri Levante (Giuseppe Lascaro di Matera), Fossano-Derthona (Dario Duzel di Castelfranco Veneto), Gozzano-Pontdonnaz (Mattia Drigo di Portogruaro), Imperia-RG Ticino (Guido Verrocchi di Sulmona), Lavagnese-Saluzzo ( Matteo Dini di Città di Castello), Ligorna-Bra (Enrico Cappai di Cagliari), Novara-Casale (Giorgio Bozzetto di Bergamo)[diretta Sportitalia].

Girone B

Arconatese-Folgore Caratese (Simone Moretti di Firenze), Breno-Ponte S. Pietro (Gerardo Garofalo di Torre del Greco), Brianza Olginatese-Desenzano Calvina (Leonardo Tesi di Lucca), Caravaggio-Vis Nova Giussano (Fabrizio Ramondino di Palermo), Casatese-Brusaporto (Julio Milan Silvera di Valdarno), Crema-City Nova (David Guida di Torre Annunziata), Legnano-Castellanzese (Alessandro Recchia di Brindisi), Real Calepina-Sona (Stefania Menicucci di Lanciano), Sporting Franciacorta-Leon (Federico Tassano di Chiavari), Villa Valle-Virtus Ciseranobergamo (Luca Capriuolo di Bari).

Girone C

Mestre-Este (Senthuran Lingamoorthy di Genova), Caldiero Terme-Montebelluna (Nicolò Zammarchi di Cesena), Cartigliano-Adriese (Giuseppe Rispoli di Locri), Cjarlins Muzane-Union Clodiense (Simone Nuzzo di Seregno), Delta Porto Tolle-Campodarsego (Giovanni Tricarico di Verona), Dolomiti Bellunesi-Ambrosiana (Mauro Stabile di Padova), Spinea-San Martino Speme (Domenico Mallardi di Bari), Levico Terme-Cattolica (Stefano Moretti di Como), Luparense-Arzignano (Emanuele Ceriello di Chiari).

Girone D

Alcione-Ravenna (Filippo Balducci di Empoli), Athletic Carpi-Fanfulla (Carlo Palumbo di Bari)[differita TrMedia], Bagnolese-Progresso (Pietro Campazzo di Genova), Forlì-Tritium (Ciro Aldi di Lanciano), Ghiviborgo-Correggese (Francesco Lipizer di Verona), Lentigione-Real Forte Querceta (Stefano Peletti di Crema), Prato-Sammaurese (Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia)[differita Tv Prato], Rimini-Aglianese (Fabrizio Arcidiacono di Acireale), Sasso Marconi-Borgo San Donnino (Ilaria Bianchini di Terni), Seravezza-Mezzolara (Riccardo Dasso di Genova).

Girone E

Cannara-Rieti (Riccardo Fichera di Milano), Flaminia-Sporting Trestina (Daniele Benevelli di Modena), Badesse-Unipomezia (Stefano Calzolari di Albenga), Pianese-Follonica Gavorrano (Gianluca Catanzaro di Catanzaro)[differita Idea Plus], Poggibonsi-Foligno (Gianluca Renzi di Pesaro), Pro Livorno-Sangiovannese (Giovanni Castellano di Nichelino), San Donato Tavarnelle-Cascina (Marco Menozzi di Treviso), Scandicci-Montespaccato (Andrea Bortolussi di Nichelino), Tiferno Lerchi-Arezzo (Marco Marchioni di Rieti)[diretta Teletruria].

Girone F

Alma Juventus Fano-Tolentino (Alessio Marra di Mantova), Atletico Terme Fiuggi-Recanatese (Marco Peletti di Crema), Castelfidardo-Notaresco (Guido Iacopetti di Pistoia), Castelnuovo Vomano-Trastevere (Angelo Tomasi di Lecce), Matese-Chieti (Diego Castelli di Ascoli Piceno), Nereto-Aurora Casertano (Alessandro Gresia di Piacenza), Porto D’Ascoli-Pineto (Giuseppe Romaniello di Napoli), Vastese-Sambenedettese (Lorenzo Maccarini di Arezzo), Vastogirardi-Montegiorgio (Costantino Cardella di Torre del Greco).

Girone G

Afragolese-Giugliano (Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro), Aprilia-Cynthialbalonga (Domenico Castellone di Napoli), Atletico Uri-Insieme Formia (Stefano Striamo di Salerno), Carbonia-Torres (Simone Gavini di Aprilia), Gladiator-Cassino (Enrico Eremitaggio di Ancona), Sassari Latte Dolce-Lanusei (Ferdinando Emanuel Toro di Catania), Muravera-Arzachena (Marco Russo di Torre Annunziata), Nuova Florida-Real Monterotondo (Valentina Finzi di Foligno), Vis Artena-Ostiamare (Marco Maria Di Nosse di Nocera Inferiore).

Girone H

Bitonto-Bisceglie (Nicolò Dorillo di Torino), Brindisi-Altamura (Simone Di Renzo di Bolzano), San Giorgio-Molfetta (Michele Pasculli di Como), Francavilla-Casarano (Manuel Gambuzzi di Reggio Emilia), Lavello-Casertana (Mattia Nigro di Prato), Nocerina-Audace Cerignola (Mauro Gangi di Enna), Rotonda-Nola (Gabriele Totaro di Lecce), Sorrento-Fasano (Fabrizio Carsenzuola di Legnano), Mariglianese-Gravina (Maksym Frasynyak di Gallarate), Virtus Matino-Nardò (Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta).

Girone I

Cavese-Portici (Dylan Marin di Portogruaro)[diretta RTC Quarta Rete], Acireale-Sal Luca (Michele Maccorin di Pordenone), Città S. Agata-Gelbison (Simone Pistarelli di Fermo), Cittanova-Licata (Andrea Terribile di Bassano del Grappa), Trapani-Biancavilla (Stefano Selva di Alghero)[differita Telesud], Paternò-Fc Lamezia (Davide Gandino di Alessandria), Santa Maria Cilento-Troina (David Kovacevic di Arco Riva), Real Aversa-Fc Messina (Stefano Foresti di Bergamo), Sancataldese-Giarre (Gabriele Caggiari di Cagliari), Rende-Castrovillari (Alessandro Cutrufo di Catania).

—

Coppa Italia: I Sedicesimi di finale

Mercoledì 24 novembre alle 14.30 le gare ad eliminazione diretta

Delineato il tabellone principale della Coppa Italia con i Sedicesimi organizzati in accoppiamenti predeterminati fino alla finale. A partire da questo turno, in programma mercoledì 24 novembre alle 14.30, disputerà la prima gara in casa la squadra che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la prima partita in trasferta e viceversa. Quest’oggi il Dipartimento Interregionale ha effettuato il sorteggio per stabilire l’abbinamento per quei casi in cui entrambe le squadre interessate hanno disputato la partita del turno precedente in casa o in trasferta. Le partite sono di sola andata, se al termine dei 90’ persiste la parità saranno i tiri di rigore a sancire la squadra qualificata agli Ottavi.

Recupero Coppa Italia

La partita valevole per i Trentaduesimi di finale di Coppa Italia Sambenedettese-Notaresco sarà recuperata mercoledì 17 novembre alle ore 18.00.

Coppa Italia – Sedicesimi di finale

Parte sinistra del tabellone

1) Caldiero Terme-Levico Terme

2) Delta Porto Tolle-Virtus Ciseranobergamo

3) Pontdonnaz-Derthona

4) Breno-Caronnese

5) Ponte S. Pietro-Fanfulla

6) Correggese-Athletic Carpi

7) Sanremese-Prato

8) Follonica Gavorrano-Seravezza

Parte destra del tabellone

9) Foligno-Scandicci

10) Sambenedettese-Notaresco (17 novembre)/Recanatese (da sorteggiare in caso di concomitanza casa/trasferta)

11) Cynthialbalonga-Castelnuovo Vomano

12) Vis Artena-Torres

13) Audace Cerignola-Altamura

14) Gladiator-Bitonto

15) Santa Maria Cilento-Cittanova

16) Trapani-Fc Messina