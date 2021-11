Mezzolara-Rimini: diretta testuale con cronaca, tabellino e gallery

🔊 Ascolta l'audio

MEZZOLARA-RIMINI 0-0 PARZIALE

IL TABELLINO

MEZZOLARA: 1 Malagoli, 2 Pierantozzi, 3 Garavini, 4 Barnabà, 5 Dall’Osso, 6 Fort, 7 Darraji, 8 Roselli, 9 Baietti, 10 Cortesi, 11 Faggi. A disp.: 12 Wangue, 13 Manara, 14 Busi, 15 Sciaccaluga, 16 Rossi, 17 Finessi, 18 Davtyan, 19 Bernardi, 20 Barbieri. All. Nesi.

RIMINI: 1 Marietta, 4 Tanasa, 6 Panelli, 10 Gabbianelli, 11 Piscitella, 15 Contessa, 18 Lo Duca, 26 Greselin, 28 Cuccato, 30 Andreis, 32 Germinale. A disp.: 22 Piretro, 3 Haveri, 7 Tonelli, 8 Pari, 9 Mencagli, 17 Ferrara, 21 Tommasini, 29 Berghi, 31 Pietrangeli. All. Gaburro.

ARBITRO: Andrea Zoppi di Firenze.

ASSISTENTI: Luca Granata di Viterbo e Gianmarco Macripò di Siena.

RETI:

AMMONITI:

NOTE. Corner: 2-0.

I RISULTATI DELLA 10a GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE D GIRONE D IN TEMPO REALE E LA NUOVA CLASSIFICA

CRONACA E COMMENTO

Il Rimini vuole continuare la sua striscia di vittorie, arrivata a quota sette, al Comunale “Zucchini” di Budrio, tana di un Mezzolara che dopo una gran partenza (un pareggio e quattro hurrà di fila) si è bloccato, conquistando un solo punto nelle ultime quattro giornate, frutto dello 0-0 dell’ultimo turno in casa dell’Athletic Carpi. Undici i punti che dividono in classifica le due compagini, con i biancorossi a quota 25 e i biancoazzurri a 14.

Quattro i volti nuovi rispetto all’undici di partenza di domenica scorsa: Contessa, Cuccato, Greselin e Germinale.

La partita. Si gioca. Gioco subito fermo per un infortunio di Cortesi davanti alla sua panchina.

Al 4′ il tiro dal limite dell’area di Roselli è deviato in angolo.

Sugli sviluppi del secondo tiro dalla bandierina di fila per i locali, Cortesi va via sulla linea di fondo campo, il suo traversone percorre tutto lo specchio dell’area senza trovare deviazioni.