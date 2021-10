Rimini-Progresso: diretta testuale con cronaca, tabellino e gallery

🔊 Ascolta l'audio

RIMINI-PROGRESSO 3-0 PARZIALE

IL TABELLINO

RIMINI: 1 Marietta, 4 Tanasa, 5 Carboni, 9 Mencagli, 10 Gabbianelli, 15 Contessa, 17 Ferrara, 18 Lo Duca, 26 Greselin, 28 Cuccato, 30 Andreis. A disp.: 22 Piretro, 3 Haveri, 7 Tonelli, 8 Pari, 11 Piscitella, 21 Tomassini, 29 Berghi, 31 Pietrangeli, 32 Germinale. All. Gaburro.

PROGRESSO: 1 Celeste, 2 Mele, 3 Rossi, 4 Ferraresi, 5 Fiore, 6 Gulinati, 7 Matta, 8 Bagatti, 9 D’Amuri, 10 Marchetti, 11 Badiali. A disp.: 12 Tartaruga, 13 Rea, 14 Baccolini, 15 Cantelli, 16 Grandini, 17 E. Esposito, 18 Bonvicini, 19 Maltoni, 20 L. Esposito. All. Moscariello.

ARBITRO: Michele Maccorin di Pordenone.

ASSISTENTI: Filippo Tortolo di Basso Friuli e Simone Della Mea di Udine.

RETI: 8′ pt Gabbianelli, 14′ pt Andreis, 19′ pt Ferrara.

AMMONITI: Gulinati.

NOTE. Corner: 6-1.

I RISULTATI DELLA 5a GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE D GIRONE D IN TEMPO REALE E LA NUOVA CLASSIFICA

CRONACA E COMMENTO

Per difendere la vetta della classifica e vendicare l’uscita di scena dalla Coppa Italia di Serie D. Il Rimini ospita al “Romeo Neri” il Progresso, che il 22 settembre scorso superò ai rigori i biancorossi, dopo l’1-1 del 90°. In campionato la musica è diversa con Tanasa e compagni in testa insieme ad Aglianese e Mezzolara con 10 punti ed i bolognesi nella colonna di destra con quattro punti all’attivo.

Cinque i volti nuovi nell’undici di partenza schierato da mister Gaburro rispetto a Forlì: Contessa, Cuccato, Greselin, Ferrara e Mencagli.

Prima del calcio d’inizio il presidente del Rimini F.C., Alfredo Rota, consegna una maglia a scacchi con il numero 1 al nuovo sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad.

Rimini in maglia verde acqua, in maglia a bande rossoblu il Progresso.

La partita. Si gioca. Il Rimini conquista subito un angolo. Al 3′ Ferrara cerca la testa di Cuccato, anticipato dalla retroguardia ospite.

All’8′ il Rimini è già in vantaggio: tutto nasce da una rimessa di Gabbianelli, Greselin salta l’uomo e mette in mezzo, Celeste respinge, Gabbianelli recupera la sfera e la scaraventa nella porta sguarnita. 1-0.

All’11’ la risposta del Progresso: D’Amuri può presentarsi in area, ma si defila, perdendo l’attimo per andare alla battuta, poi appoggia per Badiali, che spedisce a lato.

Al 12′ dopo un’iniziativa per vie centrali di Gabbianelli, Tanasa prova a risolvere da fuori area, il suo tiro è deviato in corner da Celeste.

Al 14′ i bolognesi battono il loro primo angolo: Marchetti tocca corto per Gulinati, cross di Rossi, la difesa allontana e scatta il contropiede del Rimini, con Andreis che può involarsi dalla propria metà campo, entrare in area e superare Celeste in uscita. Poi la corsa sotto la Curva Est. 2-0.

Al 19′ il Rimini cala il tris: traversone rasoterra di Lo Duca, Ferrara da dentro l’area di destro supera l’estremo ospite per la terza volta. 3-0.

Al 23′ cross di Fiore, Badiali raccoglie al limite dell’area la respinta corta della difesa, ma il suo tiro è uno zuccherino per Marietta.

Al 36′ terzo angolo per il Rimini: l’area ospite diventa un flipper, con i biancorossi che ci provano tre volte e la difesa che si salva.

Inizia a piovere in maniera consistente.

Al 43′ la punizione dal limite dell’area di Ferrara sibila a lato di poco.

Al 47′ Greselin entra in area e mette sul secondo palo, il tiro di Mencagli, smorzato da un difensore, viene neutralizzato da Celeste.

Dopo tre minuti di recupero si va all’intervallo con i padroni di casa in totale controllo: 3-0.

Al 2′ della ripresa Ferrara serve Greselin, che calcia, Celeste ribatte.

Il Rimini batte due corner di fila.