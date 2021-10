🔊 Ascolta l'audio

CALCIO A 5 RIMINI.COM-SANTA SOFIA 5-5

IL TABELLINO

RIMINI.COM: Ciappini, Muratori, Vitali, Gianni, Timpani, Tonini, Marino, T. Celli, S. Celli, Caputi, Gemmani, Para. All.: Monesi.

SANTA SOFIA: Lamorgese, Y. Artoum, Mengozzi, Casetti, S. Artoum, Fariss, Salvadorini, Canestrini, Perini, Mengozzi, Nadi, Ghiberti. All.: Graziani.

ARBITRI: Presicce di Imola, Tullo di Forlì.

RETI: 4′ pt Muratori, 7′ pt Gianni, 16′ pt Fariss, 31′ pt Casetti, 10′ st Timpani, 12′ st Fariss, 13′ st S. Celli, 18′ st Muratori, 24′ st Fariss, 32′ st Cassetti.

AMMONITI: T. Celli, Y. Artoum, Mengozzi, Salvadorini.

CRONACA E COMMENTO

Grande beffa nel finale per il Calcio a 5 Rimini, che si fa rimontare negli ultimi scampoli di partita dal Santa Sofia sul risultato di 5-5. Una prestazione che meritava ben altro esito, figlia di un grande sforzo in un momento della stagione particolarmente difficile per i biancorossi che, con ancora grossi problemi di rosa per colpa degli infortuni, hanno disputato un match brillante.

L’incontro viene aperto dal gol di Muratori con un bel diagonale, mentre il raddoppio biancorosso è opera di Gianni che riesce a correggere ottimamente il tirocross di Vitali. Il Santa Sofia reagisce con veemenza e Fariss accorcia le distanze. Pochi secondi prima di andare negli spogliatoi per l’intervallo, anche Casetti va in gol ed è 2-2.

Il secondo tempo è vibrante, pieno di occasioni da gol e colpi di scena. Il Rimini.com è costretta a giocare tutta la ripresa senza il proprio capitano: Timpani riesce a restare giusto il tempo di battere il rigore che porta i suoi momentaneamente in vantaggio. Dopo il nuovo pari agguantati da Fariss, è Celli a riportare i suoi sopra nel punteggio con un bellissimo pallonetto. Al 18′ il Rimini allunga e segna il quinto gol di giornata con Muratori che trasforma magnificamente una punizione. Il match non è però ancora concluso e il Santa Sofia ci crede. La scelta di inserire il portiere di movimento porta gli ospiti a chiudere nella propria metà campo i biancorossi, che nulla possono al 24′ sul gol di Fariss. Il Santa Sofia continua a spingere e al 32′, allo scadere del recupero, impattano definitivamente il match sul 5-5 grazie al gol di Cassetti.

Michelangelo Bachetti

Addetto stampa Calcio a 5 Rimini.com