Academy a tutta: debuttano anche Under 12 ed Under 17 femminile

Fine settimana denso di impegni per il settore giovanile maschile e femminile della San Marino Academy, che vedrà in campo praticamente tutte le squadre tra amichevoli ed incontri ufficiali.

SETTORE FEMMINILE

Partendo dalle ragazze, debutta domani – così come tutte le altre formazioni di coetanei afferenti ai poli calcistici sammarinesi – l’Under 12, impegnata nella prima giornata del torneo autunnale del Campionato Sammarinese, l’equivalente dell’apertura sudamericana.

Prima volta anche per l’Under 17 Femminile, che l’anno scorso è stata per la prima volta allestita ma – complici le problematiche legate alla pandemia – non ha mai ufficialmente esordito. Lo farà domenica al Bacchilega di Imola, dove affronterà le padrone di casa dell’Imolese (ore 15:00); le sfide interne invece si svolgeranno sul sintetico di via Flaminia, a Pesaro.

Di scena invece a Roma, sul campo della Roma CF, la Primavera femminile: dopo il debutto shock contro la Lazio, travolta 6-1, le Biancoazzurrine tornano a sfidare una formazione capitolina – stavolta a domicilio – sempre alle 15:00 di domenica.

Sarà già terminata, a quell’ora, la partita dell’Under 15 che è attesa dalla breve trasferta sul campo della Promosport: calcio di inizio domenica mattina, ore 10:30.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Prima davanti al pubblico sammarinese per le formazioni Under 15, Under 17 e Primavera 4 della San Marino Academy.

Inaugurano il palinsesto domenicale dei campionati nazionali i Giovanissimi di Magnani, che all’Ezio Conti di Dogana ospiteranno la Vis Pesaro alle ore 10:30. Medesimo avversario, come da calendario, per gli Allievi Nazionali che – sempre a Dogana – se la vedranno con l’Under 17 pesarese a partire dalle 15:00.

Come di consueto, anticipa al sabato (ore 15:00) la Primavera 4 di Cancelli: avversario di giornata il Piacenza.

A metà strada l’Under 16 di Leoni, impegnata domenica mattina: i Biancoazzurrini affronteranno il Cesena ad Acquaviva, con fischio d’inizio alle 10:30.

Campionati regionali e provinciali

Amichevole in famiglia per gli Esordienti provinciali e per gli Under 14, mentre i ragazzi dell’Under 13 PRO saliranno fino a Sassuolo. La squadra di Corradini incrocerà l’omologa neroverde domenica, alle ore 15:00.

Annullata la sfida inizialmente prevista per sabato tra Rubicone Calisese e Giovanissimi (classe ’08) impegnati nel campionato a nove, mentre sarà regolarmente in campo la formazione di Piselli (Giovanissimi Provinciali) che ospiteranno la squadra B del River Delfini domenica mattina, a Domagnano (ore 10:30).

Brevi trasferte infine per Allievi Provinciali ed Under 19 Regionali: i primi saranno impegnati domenica mattina in casa del Bellaria-Igea Marina (ore 10:30), mentre i ragazzi di Venerucci scendono in campo sabato alle ore 15:00 sul sintetico del Misano.

Settore di base

Inizia sabato anche il Campionato Sammarinese U12, nella sua versione autunnale. Come sempre l’impianto di riferimento sarà quello di Falciano, mentre le sfide rispetteranno due slot orari per ogni giorno di gara: il sabato alle 15:30 e 17:00, mentre la domenica si gioca al mattino alle 9:30 ed alle 11:00.

Questo il calendario della prima giornata:

Ufficio Stampa San Marino Academy