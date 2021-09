Rimini-Progresso: diretta testuale con cronaca, tabellino e gallery

🔊 Ascolta l'audio



RIMINI-PROGRESSO 0-1 PARZIALE

IL TABELLINO

RIMINI: 22 Piretro, 3 Haveri, 8 Pari, 11 Piscitella, 16 Isaia, 24 Pecci, 26 Greselin, 28 Cuccato, 29 Berghi, 31 Pietrangeli, 32 Germinale. A disp.: 1 Marietta, 4 Tanasa, 5 Carboni, 6 Panelli, 9 Mencagli, 10 Gabbianelli, 13 Semprini, 17 Ferrara, 18 Lo Duca. All. Gaburro.

PROGRESSO: 1 Tartaruga, 2 Mele, 3 Baccolini, 4 Ferraresi, 5 Fiore, 6 Gulinatti, 7 Salvatori (7′ pt 18 Badiali), 8 Maltoni, 9 Matta, 10 Marchetti, 11 Esposito. A disp.: 12 Celeste, 13 Rea, 14 Rossi, 15 Cantelli, 16 Bagatti, 17 Bonvicini, 19 Esposito, 20 D’Amuri. All. Moscariello.

ARBITRO: Matteo Mozzo di Padova.

ASSISTENTI: Simone Conforti di Salerno e Mattia Salviato di Castelfranco Veneto.

RETI: 40′ pt Ferraresi.

AMMONITI:

NOTE. Corner: 9-2.

CRONACA E COMMENTO

Il Rimini, vinta 3-0 la prima di campionato con il Prato, per il primo turno della Coppa Italia di Serie D ospita al “Romeo Neri” il Progresso, che nel turno preliminare ha eliminato il Cattolica. I felsinei hanno iniziato il campionato con un pareggio sul campo della Correggese (1-1).

Gaburro rivoluziona l’undici di partenza. In attacco Piscitella, Germinale e Pecci.

Rimini in maglia acquamarina, in tradizionale maglia rossoblu gli ospiti.

La partita. Si gioca. Al 6′ la punizione di Marchetti si ferma sulla barriera.

All’8′ il primo corner della partita, è in favore del Rimini. Pari imbecca Pietrangeli, che devia oltre la traversa.

Al 10′ il secondo angolo per i locali, nulla di fatto.

Al 16′ Tartaruga rischia di combinarla grossa sulla punizione dalla trequarti di Greselin.

Sugli sviluppi del conseguente corner, battuto dallo stesso, Graselin, Pietrangeli è ancora il più lesto, ma spedisce ancora fuori.

Al 19′ Esposito entra in area e calcia di sinistro, pallone non lontano dal bersaglio.

Al 20′ il Rimini batte, con Pari, il suo quarto corner, fallo in attacco.

Al 23′ anche il Progresso può battere il suo primo angolo: capitan Fiore perde l’attimo per la battuta, poi commette fallo.

Al 32′ corner di Greselin, Pietrangeli questa volta colpisce di testa, nulla di fatto.

Al 33′ Esposito rientra e calcia sul primo palo, la sfera sibila a lato di poco.

Dall’altra parte del campo, pochi secondi dopo, Pecci sfrutta un errore di Baccolini per entrare in area e andare al tiro, pallone a fondo campo.

Al 35′ il rimpallo su Isaia si trasforma in un tiro, la sfera percorre lo specchio dell’area.

Al 40′ corner di Marchetti, Pari manca il pallone, Ferraresi è lesto al tap-in da due passi. Progresso in vantaggio.

Al 43′ punizione di Greselin, uscita avventata di Tartaruga, che lascia la porta sguarnita, ma Piscitella non trova il bersaglio.

Si va all’intervallo, dopo due minuti di recupero, con gli ospiti avanti di una rete.