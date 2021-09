La Casa dei Moderati presenta la lista: 26 i nomi, Casalboni capolista

🔊 Ascolta l'audio

26 nomi, 10 donne e 16 uomini, per la lista della Casa dei Moderati che in coalizione con le altre forze del centrodestra sostiene la candidatura di Enzo Ceccarelli a sindaco di Rimini. Si tratta di una aggregazione politico amministrativa che riunisce al suo interno Forza Italia, Città Metropolitana, Noi con l’Italia, Cambiamo e Unione di Centro. Soddisfatto il coordinatore provinciale di Forza Italia, il senatore Antonio Barboni. “Con orgoglio comunico la nascita della lista della CASA DEI MODERATI – scrive – . Ad animarla imprenditori, professionisti, pensionati, giovani e anziani, politici navigati e persone alla prima esperienza tutti spinti dal desiderio di portare onestà, competenza e serietà nella vita politica riminese a sostegno del candidato sindaco Enzo Ceccarelli. Una squadra – prosegue – al servizio del bene comune, che si proporrà ai riminesi non urlando, non contrapponendosi belluinamente contro qualcuno, ma con la forza dell’ ascolto, delle idee, delle proposte serie, concrete, fattibili per assicurare alla nostra città un futuro sempre più glorioso“. Capolista Umberto Casalboni, Coordinatore comunale di Forza Italia di Rimini. Tra i nomi ci sono anche quelli di Claudio Dau, Mauro Dotti, Alessandro Lualdi e Walter Vicario che hanno già ricoperto il ruolo di consiglieri circoscrizionali, comunali o provinciali. C’è anche Giuliano Rocchi, presidente del comitato turistico di Rivabella.

Tutti i nomi in lista

Casalboni Umberto RIMINI 14/12/1954 Imprenditore

Bianchi Stefano Giuliano RIMINI 15/07/1957 Farmacista

Burelli Stefano CESENA (FO) 22/01/1980 Psicologo

Cellarosi Gianfranco Innovation Manager, Direttore Comitato Scientifico San Marino Innovation

Chiariello Maria Pia NAPOLI 10/10/1950 Pensionata

Colazzo Domenica SCORRANO (LE) 02/04/1959 Collaboratrice Scolastica Ata presso Alberghiero Malatesta

Dau Claudio BOLOGNA 19/04/1955 Pensionato

Di Grazia Andrea CESENA (FO) 20/07/1976 Avvocato

Dotti Mauro Ugo Desenzano d. G.(BS), 03/01/1950 Pensionato

Facondini Samuele RIMINI, 25/10/1973 Dipendente società partecipata

Lanna Stefano Pasquale NAPOLI 26/12/1976 Imprenditore, impegnato nel sociale, sposato e papà di quattro figli

Letizia Lombardi RIMINI 17/06/1992 Sociologa, Manager dell’Economia Sociale

Letta Giulia RIMINI, 24/02/1995 Studentessa, responsabile formazione tirocinanti

Lualdi Alessandro Paolo ROMA, 03/09/1951 Pensionato

Luchetti Sarah RIMINI, 03/04/1979 Interior Designer

Mambelli Marco RIMINI 19/11/1969 Titolare agenzia immobiliare

Mazzotti Tatiana RIMINI, 24/01/1972 Avvocato

Mini Fabio RIMINI 20/02/1962 Imprenditore

Muccini Laura RIMINI, 14/09/1979 Libero professionista

Nardini Daniele RIMINI 28/08/1959 Dipendente settore privato

Pasqualone Carlo Funzionario Motorizzazione Civile

Rocchi Giuliano RIMINI, 21/08/1949 Pensionato

Tosi Ketty RIMINI, 23/09/196 Impiegata settore privato

Velotti Jessica NAPOLI 8/11/1995 Impiegata settore privato

Velotti Sharon NAPOLI 03/05/1993 Impiegata settore privato

Vicario Walter BENEVENTO 18/04/1979 Imprenditore, titolare Agenzia d’affari, consulente avviamenti Start up