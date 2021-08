Riccione Volley: Gaia Magnifico è il primo tassello della stagione 2021/2022

🔊 Ascolta l'audio

Gaia Magnifico è ufficialmente una nuova giocatrice della serie C femminile Riccione Volley.

La schiacciatrice originaria di Pesaro (PU), classe 1990, ha sposato il progetto della società di pallavolo della Perla Verde e andrà così a rafforzare la giovane rosa guidata dal neo coach Lazzarini.

Gaia inizia a giocare a pallavolo nelle giovanili del Volley Pesaro per poi trasferirsi all’età di 16 anni a Vicenza dove partecipa ai campionati di serie D e B2. Nella stagione successiva ritorna nelle Marche, prima nelle giovanili della Pieralisi Jesi per poi passare al Team 80 Gabicce, con il quale conquista la promozione in serie B2 e la Coppa Marche. Una piccola parentesi anche nel Salento, in Puglia, per Gaia nel campionato di serie B2, per poi ritornare nuovamente a Pesaro dove conquista la serie C con il Blu Volley.

Queste le prime parole di Gaia Magnifico in biancoblu: “Sono rimasta fin da subito molto interessata al progetto della società, ovvero quello di affiancare a giovani atlete del settore giovanile ragazze più esperte della categoria. Il fatto di poter contribuire alla crescita di queste ragazze mi rende entusiasta! Riccione mi è parsa fin da subito una società ben organizzata e con uno staff dirigenziale davvero molto affiatato. Ho scelto questa piazza inoltre perché è la prima volta che prenderò parte ad un campionato dell’Emilia Romagna, quindi quando mi si è presentata l’occasione non ho esitato a coglierla”.