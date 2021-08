Gara2, San Marino-Nettuno 12-2 (7°)

🔊 Ascolta l'audio

Finisce con lo stesso risultato di gara1, giocata 24 ore prima. Nell’ultima partita di Poule Scudetto, il San Marino Baseball batte il Nettuno 1945 per 12-2 al 7° e il punto della vittoria, su valida di Giovanni Garbella, lo segna Lorenzo Morresi. Il catcher era alla sua ultima partita in casacca San Marino perché partirà a breve per gli Stati Uniti. Per cercare di fare bene anche lì, dopo questa ottima stagione sul Titano.

In questo 12-2 decisivo un sesto inning da 5 punti e un settimo da 4, sufficienti per raggiungere il fatidico +10. Il vincente sul monte è Carlos Quevedo, mentre nel box va segnalata un’altra serata contraddistinta dai fuoricampo: grande slam per Giovanni Garbella e homer anche per Pulzetti ed Epifano. Sulla sponda nettunese, due fuoricampo nei primi due turni in battuta per Quincy Latimore.

LA CRONACA. Subito botta e risposta al 1°, con gli ospiti avanti grazie al solo-homer di Latimore (1-0) e San Marino a recuperare a suon di valide: singolo di Tromp, doppio di Celli, valida dell’1-1 di Angulo e rimbalzante di Sechopoulos del sorpasso (2-1). Tra seconda e quarta ripresa altro botta e risposta tra le due squadre con i fuoricampo. Al 2° Epifano la butta fuori a destra per il 3-1, al 4° ancora Latimore ad accorciare per il 2-3.

Al 6° i Titani mettono insieme la fuga decisiva col grande slam di Giovanni Garbella per il 7-2 e con il solo-homer di Pulzetti per l’8-2. Al 7° valida di Lorenzo Di Raffaele, singolo anche per Berardi, lancio pazzo che fa entrare il 9-2, valida di Beccari per il 10-2, rimbalzante in scelta difesa di Mancini per l’11-2 e infine valida di uno scatenato Giovanni Garbella a mandare a punto Morresi per il definitivo 12-2. Ottima partita da parte di tutta la squadra, compresi i ragazzi più giovani entrati a gara in corso.

San Marino replica il successo della serata precedente e ora guarda alla settimana della sfida scudetto con Bologna.

SAN MARINO BASEBALL – NETTUNO BASEBALL CLUB 1945 12-2 (7°)

NETTUNO: Giordani ec (0/3); Noguera 3b (0/2), Latimore es (2/3), Lino r (1/2), Mazzanti 1b (0/3), Mercuri ss (0/1), Ambrosino ed (0/3), Trinci dh (0/3), Scerrato 2b (0/3).

SAN MARINO: Tromp (G. Garbella ed 3/3) es (1/2), Ferrini (Pulzetti 1/2) 3b (0/2), Celli ec (2/4), Angulo (Lo. Di Raffaele 1/2) 2b (1/2), Sechopoulos (Berardi 1/1) 1b (0/3), Reginato (N. Garbella 0/2) dh (0/1), Epifano (Beccari 1/1) ss (1/2), Albanese (Morresi 1/2) r (0/2), Di Fabio (Mancini 0/1) ed/es (1/3).

NETTUNO: 100 100 0 = 2 bv 3 e 1

SAN MARINO: 210 005 4 = 12 bv 14 e 0

LANCIATORI: Liguori (L) rl 5.2, bvc 9, bb 2, so 1, pgl 7; Teran (r) rl 1, bvc 5, bb 0, so 0, pgl 3; Centeno (i) rl 2, bvc 2, bb 1, so 1, pgl 1; Quevedo (W) rl 3, bvc 1, bb 0, so 4, pgl 1; Baez (f) rl 2, bvc 0, bb 2, so 3, pgl 0.

NOTE: fuoricampo di Latimore (1p. al 1° e 1p. al 4°), Epifano (1p. al 2°), G. Garbella (4p. al 6°) e Pulzetti (1p. al 6°); doppio di Celli.