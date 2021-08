42° Meeting. Gli incontri in diretta oggi su Icaro Tv (canale 91)

🔊 Ascolta l'audio

Fino a mercoledì 25 agosto Icaro TV trasmette ogni giorno dalla fiera di Rimini quattro incontri dal 42° Meeting per l’Amicizia tra i Popoli. Gli incontri in onda oggi, lunedì 23 agosto, in diretta sul canale 91 e su icaroplay.it.

Ore 12:00 – in diretta

FRA FEDERALISMO E CENTRALISMO QUALI PROSPETTIVE PER LE REGIONI

Francesco Acquaroli, Presidente Regione Marche; Sabino Cassese, Giudice emerito della Corte Costituzionale e Professore di Global Governance alla School of Government della LUISS Guido Carli; Mariastella Gelmini, Ministro per gli affari regionali e le autonomie; Arno Kompatscher, Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano; Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria. Introduce Andrea Simoncini, Vice Presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli, Docente di Diritto Costituzionale all’Università di Firenze. Modera Roberto Inciocchi, Giornalista di SkyTg24.

L’incontro intende mettere a fuoco le prospettive del sistema regionale italiano in questo momento di profonda e radicale trasformazione del panorama pubblico nel nostro paese e non solo. Anche questo seminario si collega idealmente alla importante occasione di dialogo svoltasi nella edizione 2020 del Meeting; come nell’anno scorso, spetterà al prof. Sabino Cassese porre la cornice entro cui dialogheranno i tre presidenti delle regioni Marche, Puglia e Liguria (Acquaroli, Emiliano e Toti) ed il rappresentante del governo nazionale Mariastella Gelmini, Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Al centro della discussione sarà cercare di capire se nostro sistema regionale esce rafforzato o ulteriormente indebolito dalla stagione che stiamo vivendo e quali “lezioni” Stato centrale e Regioni stanno imparando da quello che ci succede.

Ore 15:00 – in diretta

L’EUROPA DEL RECOVERY PLAN. NEXT GENERATION EU

In collaborazione con Intergruppo Parlamentare per la Sussidiarietà.

Intervento di Paolo Gentiloni, Commissario Europeo per gli Affari Economici.

Partecipano Alessandro Cattaneo, Membro del Coordinamento di Presidenza e Responsabile Nazionale dei Dipartimenti di Forza Italia; Carlo Fidanza, Capogruppo al Parlamento Europeo di Fratelli d’Italia; Maurizio Lupi, Presidente dell’Intergruppo parlamentare per la Sussidiarietà; Fabio Melilli, Presidente della Commissione Bilancio alla Camera, Partito Democratico; Giovanni Andrea Toselli, Presidente e Amministratore Delegato PWC. Introduce e modera Luciano Fontana, Direttore del Corriere della Sera.

Il PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ammonta a 235,12 miliardi di euro, tanti sono i fondi destinati all’Italia dal Next Generation Eu. È veramente una svolta per l’Unione europea, che finalmente accetta di emettere debito comune o è solo una parentesi dovuta alla pandemia e poi si ritornerà alle politiche di austerità e rigore? Si tratta veramente della premessa di un cambiamento profondo del Patto di stabilità e crescita? Saràdebito buono o ancora una volta distribuzione di soldi a pioggia, un nome nuovo per la tradizionale spesa pubblica assistenzialistica? Riusciremo a spenderli tutti, vista la storica incapacità di spesa italiana dei fondi europei? Le riforme a cui è legato il PNRR, in primis quelle della giustizia e della pubblica amministrazione, a che punto sono?

Ore 17:00 – in diretta

MEDITERRANEO FRONTIERA DI PACE

S. Em. Card. Gualtiero Bassetti, Presidente CEI; Dario Nardella, Sindaco di Firenze. Introduce Bernhard Scholz, Presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli.

Dopo l’importante incontro di Bari del 2020 e in attesa del prossimo appuntamento a Firenze dove per la prima volta i Vescovi riuniti incontreranno i sindaci delle principali città che si affacciano sul Mediterraneo, al Meeting un incontro che sarà occasione di dialogo e confronto per continuare a costruire la pace in un’area cruciale per il mondo intero. “Ricostruire i legami che sono stati interrotti, rialzare le città distrutte dalla violenza, far fiorire un giardino laddove oggi ci sono terreni riarsi, infondere speranza a chi l’ha perduta ed esortare chi è chiuso in sé stesso a non temere il fratello. E guardare questo, che è già diventato cimitero, come un luogo di futura risurrezione di tutta l’area”, questa la sfida, l’opera di riconciliazione e di pace, che Papa Francesco ha lanciato ai Vescovi dei venti Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum e che il Sindaco di Firenze ha voluto allargare anche a tutti i Sindaci del Mediterraneo che si incontreranno nel capoluogo toscano tra febbraio e marzo del prossimo anno.

Ore 20:35 – in differita

NUOVI SISTEMI SANITARI NEL MONDO

In collaborazione con Fondazione per la Sussidiarietà.

Amitabh Chandra, Ethel Zimmerman Wiener Professor of Public Policy, HKS and Henry and Allison McCance Professor of Business Administration, HBS; Walter Ricciardi, Presidente della World Federation of Public Health Associations e Professore Ordinario di Igiene e Medicina Preventiva, Università Cattolica del Sacro Cuore; Roberto Speranza, Ministro della Salute. Introduce Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà.

La pandemia ha rimesso al centro dell’attenzione le patologie di tipo infettivo che sembravano essere quasi scomparse nei Paesi più sviluppati. Inevitabilmente è esploso, a livello mondiale, il dibattito su come debbano essere organizzati nel prossimo futuro i sistemi sanitari per fare fronte a questo cambiamento epocale. Sono tornati alla ribalta aspetti fino a ieri meno centrali come la prevenzione, l’igiene personale e collettiva, il rapporto tra medicina sul territorio e ospedali. Si aggiungono a questo, fenomeni di fondo come l’aumento delle malattie croniche rispetto a quelle acute legate all’invecchiamento della popolazione che già stavano comportando radicali trasformazioni dei sistemi di cura e, addirittura, del concetto stesso di salute. Il ministro della Salute italiano ne discute con due importanti esperiti e consulenti dei sistemi sanitari inglese e americano, in una ottica di largo respiro internazionale.

