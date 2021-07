Rimini Calcio: definiti gli allenatori del settore giovanile

🔊 Ascolta l'audio

Il Rimini Calcio nell’ambito di una riorganizzazione del settore giovanile affidata al nuovo responsabile Matteo Roguletti è lieta di comunicare lo staff tecnico/allenatori che saranno alla guida dei ragazzi biancorossi:

ALESSANDRO BROCCHINI: allenatore JUNIORES U19, nato il 19/11/1983. Laurea Magistrale in Scienze dello Sport, Patentino UEFA A. Allenatore a Rimini dal 2008 al 2013, a Fano dal 2015 al 2021 fra U16 e U17 e negli ultimi

mesi secondo in prima squadra.

OSCAR MURATORI: allenatore UNDER 17, nato il 20/02/84 a Rimini. Calciatore dilettante, allenatore UEFA B. Come allenatore esperienze

alla Marignanese, al Rimini e al Miramare nel campionato di Promozione prima di approdare ai Delfini dove ha allenato in prima squadra e nel

settore giovanile.

MICHELE PIERI: allenatore UNDER 16, nato il 16/06/92 a Urbino. Laurea Magistrale in Scienze Motorie, Patentino UEFA B. Ex calciatore

professionista (settore giovanile Rimini FC – Palermo – Santarcangelo – San Marino – Vis Pesaro ecc…). Allenatore Giovanissimi Prof. al Rimini dal 2014 al 2016 e dal 2016 al 2021 al Garden.

FRANCESCO BERRETTA: allenatore UNDER 15, nato il 24/03/84 a Fano. Laureato in scienze Motorie, Professore Scuola Secondaria di Primo

Grado, Patentino UEFA B, AIAC Project USA. Allenatore Scuola Calcio dal 2005/06 passa alla Vis Pesaro nel 2014/15 per poi allenare l’Alma

Juventus Fano dalla stagione 2016/17 a quella 2020/21. Alla guida dell’U15 granata raggiunge nel 2018/19 la Semifinale Scudetto U15 Serie

C.

FILIPPO BERARDI: allenatore UNDER 14, nato il 05/08/89 a Fano. Calciatore dilettante, Laureato in Scienza dello Sport. Patentino UEFA

B, tecnico del Centro Federale Marche. All’Alma Juventus Fano dal 2014 al 2021 con esperienze nei campionati nazionali con i gruppi U13 e U15.

Giuseppe Meluzzi

Ufficio stampa Rimini FC