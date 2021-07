Amedeo Goria presenta al Frontemare il suo primo romanzo "Il Sacrificio del Re"

🔊 Ascolta l'audio

Al Frontemare è nato un nuovo format, che vuole unire sport, cultura, danza, teatro e divertimento. Dopo l’ottimo esordio del 24 giugno con il tributo a Federico Fellini di “Rimini Musical” e “Rimini Dance Company”, il secondo appuntamento è in calendario giovedì 8 luglio, quando “Saraghina Pop” (questo il nome del ciclo di eventi) proporrà, alle ore 20:20, la presentazione de “Il Sacrificio del Re” (Castelvecchi Editore – Collana Tasti), romanzo d’esordio dell’eclettico giornalista torinese Amedeo Goria, volto noto della televisione (è stato anche conduttore di “Unomattina” e attore teatrale, di cinema e fiction) e grande appassionato, oltre che di sport, di arte del Novecento e del gioco degli scacchi.

Proprio due delle sue grandi passioni, il calcio e gli scacchi, sono al centro del suo primo libro, nel quale il capo della Omicidi del Nucleo investigativo dell’Arma dei Carabinieri di Torino, Federico Antinori, appassionato scacchista, si trova coinvolto nella sparizione del suo amico presidente dei Blu Oro, la squadra di calcio di cui è tifoso. Le indagini si complicano per alcuni misteriosi eventi, come una pallottola vagante che uccide il cane di un personaggio “innominabile” mentre azzanna un passante e sta per ucciderlo, e una serie di stravaganti suicidi di uomini al di sopra di ogni sospetto che lo portano a contatto con il torbido mondo, dominato dalla frenesia del denaro facile, che gira intorno al calcio.

Durante la serata sarà possibile acquistare il libro di Amedeo Goria, disponibile per dediche e autografi. La presenza del noto giornalista televisivo è resa possibile dalla collaborazione con la presidente del Kiwanis Club San Marino, Michelle Anghel.

Subito prima di Goria, alle 20:00, salirà sul palco del Frontemare il maestro di tennis Fabrizio Serafini, impegnato da anni nella promozione di una “Sana Cultura Sportiva”, titolo anche del suo libro.

La serata proseguirà con l’animazione di Rimini Dance Company, che si esibirà in vari generi musicali. In pista gli allievi dei maestri Chiara Pellegrini ed Enrico Clementi, Pluricampioni Italiani Amatori, Campioni Italiani Professionisti Danze Folk 2009 e 2010, e Campioni Italiani Professionisti categoria Folk Show Dance 2007 e 2008.

Ma non è finita. Perché sempre giovedì 8 dalle 17:00 alle 20:00 il Frontemare Beach Club si trasformerà in una grande palestra all’aperto con il primo appuntamento del nuovo progetto completamente dedicato al wellness e all’attività fisica all’aria aperta.

Ecco il programma della giornata:

Ore 17.00-17.40 Yoga con Raffaella di Rimini Wellness

Ore 17.45-18.30 Funzionale, corpo libero con Timeout Personal Studio

Ore 18.40-19.10 Tonificazione con Francesca Gymnasium Riccione

Ore 19.15-20.00 AcquaGym con Debora Muscle Gym Riccione

A tutti i partecipanti sarà donata la canotta ufficiale del Frontemare Beach Club.

Prenotazioni online al link: https://bit.ly/prenotafrontemare oppure telefonando al numero 0541 478542.

Il Frontemare è in viale Principe di Piemonte, 30 – Miramare di Rimini, fronte stabilimenti balneari 148-149.