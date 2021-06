Marignanese Cattolica-Rimini: diretta con cronaca, tabellino e gallery

🔊 Ascolta l'audio



MARIGNANESE CATTOLICA-RIMINI 1-0 PARZIALE

IL TABELLINO

MARIGNANESE CATTOLICA: 12 Faccioli, 3 Palazzi, 6 Gaiola, 8 Gioia, 13 Pierantozzi, 20 Merlonghi, 23 Garavini, 27 Moricoli, 29 Docente, 47 Palumbo, 57 Signori. A disp.: 58 Mariani, 5 Nodari, 10 Cambrini, 11 Goh, 14 Zanni, 16 Lago, 18 Camara, 21 Magrini. All. Vullo.

RIMINI: 22 Adorni, 6 Valeriani, 7 Simoncelli (29′ pt 10 Ambrosini), 9 Arlotti, 13 Giua, 14 Gomis, 24 Pecci, 25 Nanni, 29 Canalicchio, 30 Ricciardi, 72 Vuthaj. A disp.: 12 Mancini, 3 Ceccarelli, 10 Ambrosini, 11 Accursi, 26 Pari, 27 Aprea, 28 Diop, 33 Lugnan, 93 Battisti. All. Mastronicola.

ARBITRO: Dario Duzel di Castelfranco Veneto.

ASSISTENTI: El Filali di Alessandria e Mirarco di Treviso.

RETE: 40′ pt Merlonghi.

AMMONITI: Simoncelli, Pari, Pierantozzi.

NOTE. Corner: 1-1.

I RISULTATI DELLA 34a GIORNATA DI SERIE D GIRONE D IN TEMPO REALE E LA NUOVA CLASSIFICA

CRONACA E COMMENTO

L’ultima di regular season è un derby per Rimini e Marignanese Cattolica. Al “Calbi” si incontrano la quinta forza del campionato (biancorossi a quota 51) e la penultima della classe: i giallorossi con i loro 28 punti da mercoledì sono matematicamente retrocessi in Eccellenza. Valeriani e compagni per essere certi di giocare i play off (che scatteranno già mercoledì 23) devono fare loro i tre punti.

Ancora assenti in casa biancorossa Pupeschi, Viti, Sambou, Nigretti, Scotti e Capicchioni. Arlotti parte dal primo minuto.

Rimini in blu, in maglia a bande giallorosse, con pantaloncini neri, i padroni di casa.

La partita. Si gioca. Il primo tentativo è un tiraccio di Gomis da fuori area all’8′, pallone lontano dai pali difesi da Faccioli.

Ben più insidiosa la conclusione di Signori, che al 12′ centra in pieno la traversa, il pallone si impenna e torna in campo, Adorni deve smanacciare.

Al 20′ l’ex biancorosso Docente entra in area e calcia, pallone a fondo campo.

Al 22′ Vuthaj si presenta a tu per tu con Faccioli, che gli chiude lo specchio.

Al 27′ Merlonghi per Garavini, che spara a lato.

Al 29′ Simoncelli lascia il campo per l’ingresso di Ambrosini. Rimini a trazione anteriore.

Alla mezzora gli ospiti chiedono (senza troppa convinzione) il rigore per un possibile tocco di mano di un difensore giallorosso su una sortita in area di Arlotti. Pari (in fase di riscaldamento) si avvicina al collaboratore del direttore di gara e viene ammonito.

Al 32′, sul primo corner della partita, a favore della Marignanese Cattolica, scatta il contropiede del Rimini, orchestrato da Ricciardi: palla a Pecci, il cui tiro è ribattuto dalla difesa di casa.

Al 33′ cross di Gomis da destra, l’incornata di Vuthaj manda il pallone di un soffio oltre la traversa.

Al 39′ il sinistro di Vuthaj dal limite dell’area termina a lato, con Faccioli che controlla la traiettoria in tutta tranquillità.

Al 40′ Merlonghi porta in vantaggio i padroni di casa con una conclusione alla Insigne che non lascia scampo ad Adorni. 1-0.

Al 43′ primo angolo per il Rimini: Ricciardi mette al centro, Ambrosini si coordina per la rovesciata, sfera a fondo campo.

Al 45′ apertura di Pecci per Ambrosini, che appoggia per Ricciardi, il cui diagonale è largo.