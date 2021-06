🔊 Ascolta l'audio

Nella sfida valida per la terza giornata d’andata tra San Marino Baseball e BBC Grosseto, a imporsi in gara1 è la squadra di Doriano Bindi. Finisce 12-1 al 7° una partita che non ha mai avuto storia e che si è decisa in un primo inning da nove valide e sette punti, con in mezzo il fuoricampo da tre di Angulo (che in totale ha 6 punti battuti a casa). Buona anche la prestazione dei lanciatori sammarinesi, con tre inning per il partente Luca Di Raffaele, due per Mazzocchi e due per Nicola Garbella (vincente).

LA CRONACA. Nove valide per i primi dieci uomini affrontati dal partente toscano Cozzolino. Il doppio per regola di Celli vale l’1-0, il fuoricampo di Angulo scrive a tabellone il 4-0, il singolo di Morresi vale il 6-0 e i quattro ball a Ferrini con le basi piene fanno scattare il 7-0. Al 3° il Grosseto accorcia su Di Raffaele grazie alle basi ball su Proietti Petretti e Chelli, oltre che per il singolo di Danilo Mercuri per l’1-7.

L’attacco sammarinese torna a colpire forte nella parte bassa della stessa ripresa. Il punto dell’8-1 entra su lancio pazzo, i due del 10-1 su singolo di Angulo e l’11-1 grazie al doppio di Epifano. Nella parte bassa del 6° lo scatenato Angulo colpisce un doppio che manda a punto Lorenzo Di Raffaele, autore in precedenza di un bel doppio da pinch hitter. Finisce 12-1.

SAN MARINO BASEBALL – BBC GROSSETO 12-1 (7°)

GROSSETO: Chelli ec (0/1), Ferretti ss (0/3), Mercuri (Ginanneschi 0/1) es (1/2), Sgnaolin (Pancellini 0/1) 1b (0/1), Gentili 3b (0/2), Maggio dh (1/3), Sarrocco r (0/3), Proietti Petretti 2b (0/2), Riccucci ed (0/3).

SAN MARINO: Tromp es (3/5), Ferrini 1b (1/2), Celli ec (1/4), Angulo 2b (3/5), Reginato dh (0/5), G. Garbella (Di Fabio) ed (2/3), Epifano ss (3/4), Morresi r (2/4), Pulzetti (Lo. Di Raffaele 1/1) 3b (1/2).

GROSSETO: 001 000 0 = 1 bv 2 e 0

SAN MARINO: 704 001 X = 12 bv 17 e 0

LANCIATORI: Cozzolino (L) rl 2, bvc 12, bb 3, so 2, pgl 10; Hidalgo Reyes (r) rl 4, bvc 5, bb 2, so 3, pgl 2; Lu. Di Raffaele (i) rl 3, bvc 1, bb 3, so 6, pgl 1; Mazzocchi (r) rl 2, bvc 0, bb 2, so 2, pgl 0; N. Garbella (W) rl 2, bvc 1, bb 0, so 4, pgl 0.

NOTE: fuoricampo di Angulo (3p. al 1°); doppi di Angulo, Celli, Epifano (2) e Lo. Di Raffaele.