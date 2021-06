Dopo il parco Cicchetti nasce un mercatino Km0 a Fontanelle

🔊 Ascolta l'audio

Un secondo mercatino di prodotti alimentari a KM0 in arrivo a Riccione. Dopo quello, ormai tradizionale del martedì, al parco Cicchetti ne sarà aperto un altro, in viale Sicilia e all’interno della Fontanelle. Avrà 20 banchi. “Il mercato Fontanelle, novità assoluta e fortemente voluta dall’amministrazione che l’aveva inserito fin da subito nel programma di legislatura – ha detto l’assessore alle Attività Economiche, Elena Raffaelli – potrebbe già prendere vita entro il primo sabato di luglio“. Novità anche per il mercato del parco Cicchetti che si allarga: anche le aziende già presenti sul mercato dovranno presentare domanda, ma l’aver già partecipato al mercato – spiega l’amministrazione – garantirà loro il massimo punteggio in graduatoria. Inoltre i posti vendita passeranno dai 16 attuali a 25.

Sono stati pubblicati on line i bandi: del martedì al parco Cicchetti e del sabato a Fontanelle. Allo scadere dei termini per la presentazione delle domande si riunirà la commissione selezionatrice. La stessa azienda può partecipare ad entrambi i bandi. Per presentare la domanda si ha tempo fino al 20 giugno, ma il termine potrebbe essere prorogabile.