Aquafan, Oltremare, Italia in Miniatura e l'Acquario di Cattolica riaprono il 15 giugno

🔊 Ascolta l'audio

Dopo nove mesi d’attesa, i parchi del Gruppo Costa Edutainment riaprono da martedì 15 giugno. “Il divertimento sarà tutto all’insegna della sicurezza come vuole il momento storico che stiamo vivendo – afferma Patrizia Leardini, general manager del Gruppo per il Polo Romagna e Toscana -. Ai nostri ospiti chiediamo solo di arrivare muniti di mascherina”. Prevista la rilevazione della temperatura corporea prima dell’accesso, non mancherà la segnaletica dedicata, mediante ‘bolloni’ a terra e gradinate colorate, per favorire i distanziamenti. Garantita la sanificazione continua di tutti gli ambienti.

La grande attesa all’Aquafan a Riccione, il parco acquatico più famoso d’Europa, è tutta per il M280, il nuovo maxi scivolo che sarà inaugurato il 19 giugno alle 11. Sarà l’attrazione più grande della storia di Aquafan. Nei suoi 280 metri di pura adrenalina, si possono vivere – allo stesso tempo e in un colpo solo – le emozioni di scivoli come l’Extreme, Il Black Hole, lo Speedriul e il Fiume Rapido. Il nuovo M280 si affronta su un gommone da 2 a 4 persone e alla partenza c’è un lungo e ripido tapis roulant che si eleva all’altezza di un palazzo di 7 piani e poi giù per oltre 4 minuti di scivolata mozzafiato. Torneranno nella loro casa estiva anche Linus e tutti gli amici di Radio Deejay.

Sulla collina di Riccione, invece, Oltremare è pronto ad ospitare le famiglie per una serie di avventure legate a natura scienza. Anche l’Acquario di Cattolica riaprirà i battenti con i pinguini di Humboldt: rra loro c’è Pic-Nick, il piccolo nato la scorsa estate. Immancabili poi gli squali, anzi, gli squali tori. Dal 15 giugno apre anche un’Italia in Miniatura tutta nuova. Ristrutturato, rinnovato e arricchito per i suoi 50 anni, il parco tematico di Viserba che racconta l’Italia attraverso 300 perfette riproduzioni in scala di monumenti del Bel Paese, apre alla nuova stagione ancora più bello, fedele e curato. La novità è Pinocchio, un viaggio a bordo di un trenino per incontrare il simpatico burattino.