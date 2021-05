🔊 Ascolta l'audio

Serie B girone E2. Titan Services-Sab Heli Rubicone 3-1 (25-23, 20-25, 25-17, 25-17)

IL TABELLINO

Titan Services: Rondelli 6, Benvenuti 23, Elia Lazzarini 3, Frascio 4, Kiva 20, Bernardi 13, Rizzi (L), Andrea Lazzarini 1, Carigi. N.E.: Cicconi, Ricci. Ace: 7. Muri punto: 15. All. Stefano Mascetti.

Sab Heli: Mair 14, Venturini 2, Carlini (L1), Muccioli, Aldini 7, Sirri 2, Mazzotti 16, Gherardi 1, Rocchi 4, Nori 7, Bianchi (L2), Morrone. N.E.: Zammarchi, Graziani. Ace: 6. Muri punto: 3. All. Diego Matteucci.

Arbitri: Alberto Libralesso (1°) e Luca Biasin (2°).

CRONACA E COMMENTO

Bella vittoria della Titan Services che s’impone per 3 a 1 sul Rubicone mettendo in mostra la sua pallavolo, fatta di grande attenzione e precisione in difesa e in ricezione e di gioco veloce. Ben orchestrati dal palleggiatore Rondelli, gli attacchi dei giocatori di mano, Kiva e Benvenuti, sono stati un rebus che muro e difesa avversari non hanno saputo risolvere. I due sono stati imprendibili per larga parte del match. Benissimo anche il centrale Bernardi che ha tirato fuori una prestazione da 13 punti con 6 muri punto. Una bella chiusura di campionato per i ragazzi di coach Mascetti che evitano così l’ultimo posto del girone.

Cronaca. Partenza al rallentatore della Titan Services (0/4) che recupera presto nel punteggio (6/6) anche grazie a quattro errori in attacco del Rubicone. Gli ospiti rimettono la testa avanti ma San Marino resta in scia soprattutto grazie agli attacchi dei due schiacciatori di mano, Benvenuti (5 punti nel set) e Kiva (6). L’ennesimo errore in attacco dei sammauresi regala il primo set ball alla Titan Services (24/23) che chiude subito con un muro punto di Kiva. Il secondo parziale inizia con le due squadre che sbagliano più del dovuto (dei primi otto punti complessivi sei arrivano su errori in attacco o battuta). Un parziale di 1 a 6 sull’8 pari (9/14) indirizza il set. A una Titan Services ancora fallosa non riesce il recupero e si finisce 20/25. Terza ripresa di gioco molto “tirata” all’inizio. Primo break per i sammarinesi (12/8) che in questa fase della partita sfruttano molto bene il lavoro del centrale Bernardi (7 punti nel set dei quali tre muri punto) e la buona vena di Kiva (6). Anche Benvenuti dà il suo contributo (6) e per il Rubicone è impossibile recuperare. Nel quarto set i titani ripartono da dove avevano lasciato (8/3) e continuano a spingere. Sull’11/5 i sammauresi chiamano il loro primo time-out del set ma non è partita nella quale la Titan Services sia in vena di regali. I ragazzi di Mascetti continuano a difendere e contrattaccare con grinta e precisione e portano a casa set e match (25/17).

Classifica del girone E2: Querzoli Forlì 28 (10 partite giocate); Geetit Bologna 23 (10); Kerakoll Sassuolo 11 (9); Consar Ravenna 11 (10); Titan Services 9 (10); Sab Heli Rubicone 5 (9).

