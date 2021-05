Rimini-Prato: diretta testuale con cronaca, tabellino e gallery

🔊 Ascolta l'audio



RIMINI-PRATO 0-0 PARZIALE

IL TABELLINO

RIMINI: 22 Adorni, 5 Pupeschi, 7 Simoncelli, 9 Arlotti, 14 Gomis, 17 Casolla, 24 Pecci, 25 Nanni, 29 Canalicchio, 30 Ricciardi, 72 Vuthaj. A disp.: 1 Scotti, 10 Ambrosini, 11 Accursi, 16 Sambou, 18 Viti, 19 Manfroni, 26 Pari, 28 Diop, 33 Lugnan. All. Mastronicola.

PRATO: 1 Piretro, 2 Mastino, 3 Tomi, 4 Kouassi, 5 Calamai, 6 Giampà, 7 Sanat, 8 Spinosa, 10 Tavano, 45 Quattara, 91 Tognarelli. A disp.: 22 Nannelli, 13 Cecchi, 15 Carli, 18 Sciannamè, 19 Masini, 21 Casati,27 Minardi, 29 Fremura, 99 Falchini. All. Firicano.

ARBITRO: Carlo Virgilio di Agrigento.

ASSISTENTI: Mattia Salviato di Castelfranco Veneto e Marco Marchesin di Rovigo.

RETI:

AMMONITI: Giampà.

NOTE. Corner:.

CRONACA E COMMENTO

È scontro diretto per un posto nei play off al “Romeo Neri”, dove si affrontano le due grandi deluse del girone D: il Rimini, quarto con 41 punti, ed il Prato, settimo a quota 37 ma con una partita in meno. Due i punti racimolati da Scotti e compagni nelle ultime quattro gare, i toscani hanno fatto ancora peggio: stesso magro bottino negli ultimi sei turni. All’andata i biancoazzurri si imposero in rimonta 2-1.

Mastronicola deve ancora fare a meno di Valeriani. Recuperato Canalicchio, che parte dal primo minuto. In porta gioca Adorni. In attacco Casolla e Vuthaj.

Rimini in maglia a scacchi biancorossi. In completo blu il Prato.

La partita. Si gioca. Il primo tentativo è di Quattara, dopo neanche un giro di lancette. Sfera a lato.

Calma piatta nelle due aree nei primi venti minuti.

Al 23′ la punizione dal limite dell’area di Casolla è troppo debole per impensierire Piretro, che blocca.

Ben più insidiosa la battuta, sempre da calcio da fermo, di Tomi, nonostante la maggiore distanza: Adorni deve volare per respingere.

Al 26′ Spinosa mette al centro dall’out di sinistra, Quattara arriva prima di Nanni, ma non inquadra il bersaglio.

