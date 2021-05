Lutto nel mondo del baseball: si è spento Gilberto Vittori

🔊 Ascolta l'audio

Lutto nel mondo del batti e corri riminese: si è spento Gilberto Vittori.

La scomparsa di Gilberto Vittori ha scosso il mondo del baseball e tutti coloro che conoscevano un uomo che sprizzava simpatia. New Rimini Baseball Softball affida il ricordo al team manager ‘Pippo’ Crociati.

“Gilberto era una persona divertente, un caro amico di tanti amanti del baseball, una persona di quelle che vorresti sempre avere vicino a te e oggi è davvero un giorno colmo di dolore. In questi anni l’ho incrociato spesso per questioni di lavoro, ma certo i ricordi più emozionanti sono quelli legati al baseball. Non posso dimenticare un episodio scolpito nei miei ricordi più cari. Poco prima di andare a battere mi si avvicinò spruzzando sulla mazza lo spray del ghiaccio secco vicino ad un accendino che produsse una fiamma. Voleva fosse beneaugurante per il mio turno nel box. Una ‘macumba’. Bene, battei la mia prima valida in serie A! Ciao Gilberto”.

New Rimini Baseball Softball abbraccia la famiglia e tutti coloro che in questo periodo sono stati vicini a Gilberto Vittori.

Domenica alle 12.00, prima della partita amichevole con il Longbridge Bologna, sarà osservato un minuto di raccoglimento in suo ricordo.

Condoglianze alla famiglia anche dalla redazione di Icaro Sport.