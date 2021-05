Il Team Abla Walkabout inizia la sua avventura in Spagna

🔊 Ascolta l'audio

Il team formato da Angel Ruiz (numero 29 al mondo Wpt), Emanuela Donati (preparatrice fisica) e Max Sforza (educatore e maestro delle discipline di “racchetta”) dà inizio al progetto Abla Walkabout ProAcademy dalla sede ufficiale del maestro spagnolo.

Il circolo di Gandia, incantevole e maestoso per numero di campi da tennis (15) e di padel (7), con piscina e ristorante, ospiterà infatti il primo Clinic professionale di padel con il Sistema Walkabout, curato dalla società riccionese Pura Vida.

Il progetto nasce dall’amicizia ed esperienza di Angel, Emanuela e Max, che da sempre hanno cercato di approcciarsi

allo sport con una visione differente. Il sistema Walkabout infatti cura ogni aspetto mettendo a disposizione un metodo allenante a 360 gradi per ogni età e livello.

Abla Walkabout sta firmando collaborazioni per formazione e sviluppo scuola Padel dalle Marche all’Emilia Romagna fino al Lazio, grazie anche alla preziosa collaborazione e partnership con Heroe’s Padel.

Il padel sta ormai spopolando in tutto il mondo, ma i più lungimiranti imprenditori e gestori di circoli hanno scelto di affidarsi al Team Abla Walkabout, proprio per offrire un servizio di qualità e a lungo termine che possa fare la differenza.

Gandia sarà solo la prima tappa di questa avvincente sfida, per diffondere un messaggio importante: “Lo sport, a qualsiasi livello lo si faccia, ha bisogno di professionalità e qualità”. Queste le parole del Team che offriranno un Clinic diverso dagli altri con ore dedicate agli aspetti tattico-tecnici, fisici e propedeutici alla disciplina, tecniche mentali per il focus e la concentrazione, un pizzico di educazione alimentare specifica per raggiungere più velocemente benessere e performance, tornei ed allenamenti con giocatori spagnoli, ed il tutto condito da gite turistiche per promuovere il luogo che ospiterà la Clinic.

Ufficio stampa Pura Vida Riccione