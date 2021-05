Il primo avversario nei play off di RivieraBanca sarà la Ferraroni Juvi Cremona

🔊 Ascolta l'audio

Con la disputa degli ultimi recuperi di regular season è diventata definitiva la classifica della Serie B Old Wild West. Ecco gli accoppiamenti play off e play out. RivieraBanca Basket Rimini ha chiuso al quarto posto nel girone A e nel primo turno (con serie al meglio delle cinque gare) affronterà la Ferraroni Juvi Cremona 1952, quinta nel girone B.

Gara1 si giocherà domenica prossima, 16 maggio, al Flaminio. Gara2 martedì 18 a Cremona, gara3 venerdì 21 a Rimini, l’eventuale gara4 domenica 23 a Cremona e l’eventuale gara5 mercoledì 26 maggio al Flaminio.

LA CLASSIFICA FINALE DELLA SERIE B OLD WILD WEST GIR. A

PLAY OFF

Gli accoppiamenti e le date dei quarti di finale playoff (serie al meglio delle 5 gare, alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa):

Tabellone 1 (si incrociano squadre dei gironi A e B)

1A Umana San Giobbe Chiusi – 8B Pallacanestro Fiorenzuola

4B Elachem Vigevano 1955 – 5A Blukart Etrusca San Miniato

3A Paffoni Fulgor Omegna – 6B Pallacanestro Crema

2B Moncada Energy Group Agrigento – 7A Tigers Cesena

Tabellone 2 (si incrociano squadre dei gironi B e A)

1B Bakery Piacenza – 8A All Food Enic Firenze

4A RivieraBanca Basket Rimini – 5B Ferraroni Juvi Cremona 1952

3B Vaporart Bernareggio – 6A Rekico Faenza

2A Opus Libertas Livorno 1947 – 7B Riso Scotti-Punto Edile Pavia

Tabellone 3 (si incrociano squadre dei gironi C e D)

1C Ristopro Fabriano – 8D Geko PSA Sant’Antimo

4D Tecnoswitch Ruvo di Puglia – 5C Belcorvo Rucker San Vendemiano

3C UEB Gesteco Cividale – 6D Virtus Arechi Salerno

2D CJ Basket Taranto – 7C Goldengas Pallacanestro Senigallia

Tabellone 4 (si incrociano squadre dei gironi D e C)

1D Real Sebastiani Rieti – 8C The Supporter Jesi

4C Liofilchem Roseto – 5D BPC Virtus Cassino

3D Frata Nardò – 6C Luciana Mosconi Ancona

2C Tramarossa Vicenza – 7D LUISS Roma

Gara 1 domenica 16 maggio, gara 2 martedì 18, gara 3 venerdì 21, gara 4 (eventuale) domenica 23, gara 5 (eventuale) mercoledì 26 maggio.

Gara 1, gara 2 ed eventuale gara 5 si disputano in casa delle squadre con il fattore campo a favore.

—

PLAYOUT

Gli accoppiamenti e le date del 1° turno playout (serie al meglio delle 5 gare, alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa):

Girone A

12 Andrea Costa Imola Basket – 15 Sinermatic Ozzano

13 Sintecnica Basket Cecina – 14 Use Computer Gross Empoli

Girone B

12 LTC Sangiorgese Basket – 15 Corona Platina Piadena

13 Fidelia Torrenova – 14 Coelsanus Robur et Fides Varese

Girone C

12 Vega Mestre – 15 Sutor Montegranaro

13 Rossella Virtus Civitanova Marche – 14 Rennova Teramo a Spicchi 2K20

Girone D

12 Pallacanestro Viola Reggio Calabria – 15 Scandone Avellino

13 Virtus Pozzuoli – 14 EPC Action Now Monopoli

Gara 1 domenica 16 maggio, gara 2 martedì 18, gara 3 venerdì 21, gara 4 (eventuale) domenica 23, gara 5 (eventuale) mercoledì 26 maggio.

Gara 1, gara 2 ed eventuale gara 5 si disputano in casa delle squadre con il fattore campo a favore.

Le date delle gare di playoff e playout sono soggette ad eventuali spostamenti. Il calendario definitivo di playoff e playout sarà reso noto nella giornata di giovedì 13 maggio, dal Settore Agonistico FIP. Gli orari di inizio delle gare saranno a discrezione delle società ospitanti.

Al seguente link tutte le informazioni sui playoff e playout 2021 di Serie B Old Wild West (tabelloni, formule, calendari): https://www.legapallacanestro.com/serie/4/playoff-playout/2021/ita3_a_poff.