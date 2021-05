Fioretto: Emma Zani e Anna Angelini bronzo negli Assoluti

🔊 Ascolta l'audio

È un altro weekend di gare per il Club Scherma Ariminum e sono le giovani Under 17 del club ad affermarsi nella categoria assoluta. Sono due le medaglie conquistate da Emma Zani e Anna Angelini, due bronzi con cui le ragazze hanno concluso tutte le gare di qualificazione che hanno svolto negli ultimi quattro week-end.

Emma Zani, 3ª dopo i gironi, è approdata di diritto in semifinale, mentre Anna Angelini ha dovuto combattere con la modenese Morsiani. Entrambe si sono arrese in semifinale, ma vista la loro giovane età (Anna Angelini al primo anno nelle categorie superiori), ci sono margini di crescita.

Era solo uno il pass per i Campionati Italiani assoluti che è andato alla vincitrice della società Zinella di San Lazzaro di Savena.

Presente in queste settimane di gara anche Laura Zani, la giovane aspirante arbitro Nazionale, tesserata per il club che continua a crescere nel mondo arbitrale, motivo di gran orgoglio sia per i maestri che per la società.

Prossimo appuntamento a metà maggio con il Campionato Italiano Cadetti (U-17) a Riccione, dove Emma Zani rappresenterà l’Emilia-Romagna nella categoria Cadette Fioretto Femminile.