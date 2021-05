Bagnasco vince gara1 a Monza. Marchioro sul podio a Franciacorta

🔊 Ascolta l'audio

Week-end dolce-amaro per il piloti della Scuderia San Marino impegnati in pista e nei kart. A Monza Ugo Federico Bagnasco ha debuttato nel Mini Challenge Categoria Pro. Ha stabilito la pole position ed ha vinto gara-1 sotto un autentico nubifragio. In gara-2 purtroppo è uscito di pista alla prima curva.

“In qualifica ero andato molto bene – racconta il pilota del Titano – avevo corso a 6 decimi dalla pole dell’anno scorso ed in gara-1 avevo conquistato un ottimo risultato ma purtroppo in gara-2 sono fino out. Peccato, sarebbe potuto essere un bel week-end invece sono contento solo al 50%”.

Nei kart Giacomo Marchioro ha conquistato il 3° posto nella prefinale e ed il 2° nella finale del 2° Round del Campionato Italiano Rotax Max Challenge a Franciacorta. Il giovane pilota sammarinese ha rimostrato ancora una volta tutto il suo grande talento.

Tanto veloce quanto sfortunato Alessandro Pedini Amati, impegnato nella Easy Kart. È andato molto bene nelle qualifiche e nel warm-up ma è stato costretto al ritiro in entrambe le gare.

Rally – Terzo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Rally. Nel week-end di corre la prestigiosa Targa Florio, in Sicilia. In gara il navigatore Massimo Bizzocchi che affiancherà come sempre Damiano De Tommaso su Citroen C3 classe R5.

L’ufficio stampa Scuderia San Marino

Marianna Giannoni c/o Impronte SRL