Seravezza-Rimini: diretta testuale con cronaca, tabellino e gallery

SERAVEZZA POZZI CALCIO-RIMINI 1-0 PARZIALE

IL TABELLINO

SERAVEZZA POZZI CALCIO: 2 Venè, 4 L. Ferrante, 7 Granaiola, 8 Bortoletti, 9 Bongiorni, 10 Grassi, 11 Podestà, 16 Maccabruni, 21 Bedini, 23 D. Ferrante, 32 Vanni. A disp.: 1 Biagioni, 3 Moussafi, 6 Ricci, 13 Vannucci, 15 Saporiti, 24 Kozlov, 25 Bagnai, 27 Fantini, 31 Satti. All. Vangioni.

RIMINI: 1 Scotti, 3 Ceccarelli, 5 Pupeschi, 9 Arlotti, 10 Ambrosini, 14 Gomis, 16 Sambou, 19 Manfroni, 25 Nanni, 30 Ricciardi, 72 Vuthaj. A disp.: 22 Adorni, 7 Simoncelli, 13 Giua, 17 Casolla, 18 Viti, 24 Pecci, 26 Pari, 28 Diop, 33 Lugnan. All. Mastronicola.

ARBITRO: Enrico Gigliotti di Cosenza.

ASSISTENTI: Edoardo Salvatori di Tivoli e Adriano Gervasoni di Bergamo.

RETE: 19′ pt Vanni.

AMMONITI: Ricciardi, Bongiorni.

NOTE. Corner: 4-0.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE D GIRONE D

CRONACA E COMMENTO

Si conclude al “Buon Riposo”, stadio del Seravezza Pozzi, il tour de force del Rimini (otto gare nel mese di aprile). I biancorossi, due punti nelle ultime tre partite e quarto posto in classifica (a quota 41), affrontano la 14esima della classe (28 punti). All’andata, il 18 ottobre, finì 1-1 (a segno Gigli e Grassi).

Mastronicola deve ancora fare a meno di Valeriani, Canalicchio e Nigretti (per quest’ultimo stagione finita). Due i volti nuovi rispetto all’undici anti-Lentigione: Ceccarelli per Pecci e Vuthaj per Casolla. Partita da ex per Ferrante, ceduto dai romagnoli ai toscani a stagione in corso.

In maglia a scacchi biancorossi il Rimini, in tenuta blu (con numeri bianchi) il Seravezza.

La partita. Si gioca. Il primo tiro è di Bongiorni al 6′, nessun problema per Scotti.

Al 13′ punizione di Grassi, Bortoletti sfiora di testa, poi la difesa ospite allontana.

Due minuti dopo altro calcio piazzato di Grassi, che questa volta cerca direttamente la porta, pallone a lato di poco.

Al 16′ bella triangolazione dei padroni di casa, Bongiorni in area, Ricciardi sbroglia la matassa. Il primo corner della partita è per il Seravezza. Podestà scambia corto e mette al centro, la retroguardia biancorossa allontana.

Al 19′ i toscani si portano in vantaggio: Podestà da sinistra può servire Vanni, che da pochi passi mette in fondo al sacco. 1-0. Ancora una volta i romagnoli sono costretti ad inseguire.

Al 22′ Vuthaj in area per Ambrosini, pescato in fuorigioco.

Al 24′ secondo angolo per i locali: batte Grassi, Davide Ferrante ci mette la testa, nulla di fatto.

Nello stesso minuto, dall’altra parte del campo, il tiro-cross di Ambrosini è ribattuto di piede da Venè.

Alla mezzora accelerazione di Arlotti, che scarica a sinistra per Ambrosini, cross verso lo stesso Arlotti, pallone troppo alto.

Al 31′ il colpo di testa di Vuthaj non crea grattacapi all’estremo di casa.

Al 32′ il Rimini gestisce male palla con Nanni e Scotti, regalando un corner ai toscani. Dalla bandierina Grassi, che poi prova a rimettere in mezzo, fallo in attacco.

Dopo la prima mezzora abbondante di gioco vantaggio meritato per il Seravezza.

Al 39′ la punizione di Grassi è deviato dalla barriera in angolo. Proteste del numero dieci di casa per un presunto tocco di mano. Solo angolo.

Sugli sviluppi il colpo di testa di Maccabruni è a fuori bersaglio.

Al 40′ Vuthaj può presentarsi in area in maniera pericolosa, provvidenziale per i padroni di casa la chiusura di Maccabruni.

Al 43′ il sinistro di Ricciardi da fuori area è a fondo campo.

Dopo due minuti di recupero si va all’intervallo con il Seravezza avanti 1-0.

