Cristian Karol Harpula a Roseto degli Abruzzi per il "Trofeo Alberto Mura"

Domani (venerdì 23 aprile) trasferta importante per la sezione Boxe della Polisportiva Comunale Riccione, che parte alla volta di Roseto degli Abruzzi dove, presso il villaggio turistico Lido d’Abruzzo, dal 23 al 25 aprile si

svolgerà l’importante “Torneo Nazionale Italia – Trofeo Alberto Mura”, riservato alle categorie Schoolboy, Junior e Youth.

Il tecnico Ivan Cancellieri seguirà dall’angolo il giovane e talentuoso atleta riccionese Cristian Karol Harpula, che esordirà nella categoria Junior 63 kg in questo torneo, uno dei più prestigiosi indetti dalla Federazione Pugilistica Italiana. Al “Trofeo Mura” partecipano infatti i quattro migliori giovani pugili italiani per ogni categoria di peso.

“Cristian, classe 2006, si presenta a Roseto come Campione Italiano Schoolboy 2020 uscente – spiega il responsabile della sezione Boxe della Polisportiva Riccione, Ivan Cancellieri – ed è stato inserito nella griglia dei più esperti. In questo modo regalerà un anno d’anagrafe ai suoi avversari, ma ha tutto per far bene e superare questo piccolo gap e il salto di categoria. Siamo pronti a vincere e a fare bella figura in quello che dopo i Campionati Italiani FPI è l’appuntamento più importante dell’anno per i giovani pugili del nostro Paese”.