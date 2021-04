Corticella-Rimini: dirige Simone Gavini di Aprilia. Il programma del 25° turno

🔊 Ascolta l'audio

Dopo la sosta per le festività pasquali tutta la Serie D torna in campo domenica 11 aprile alle 15.00 per la 25^ giornata di Campionato, la 28^ dei Gironi A e C. Il turno si aprirà con ben venticinque anticipi al sabato allo stesso orario, una scelta di molte società in vista dell’ultimo turno infrasettimanale della stagione, in programma mercoledì 14 aprile, che coinvolgerà tutti i club.

Gli anticipi al sabato alle 15.00. Girone A: Bra-Lavagnese, Imperia-Fossano, Pontdonnaz-Sanremese, Sestri Levante-Casale, Saluzzo-Castellanzese, Derthona-Arconatese. Girone B: Casatese-Scanzorosciate, Villa Valle-Vis Nova Giussano, Virtusciseranobergamo-Nibionnoggiono, Real Calepina-Tritium, Brusaporto-Sona. Girone C: Caldiero Terme-Cjarlins Muzane, Luparense-Ambrosiana, Virtus Bolzano-Campodarsego, Montebelluna-Este, Cartigliano-Arzignano Valchiampo. Girone D: Aglianese-Fiorenzuola, Pro Livorno-Lentigione, Prato-Real Forte Querceta. Girone E: Trastevere-San Donato Tavarnelle, Aquila Montevarchi-Sporting Trestina. Girone G: Vis Artena-Lanusei, Latina-Sassari Latte Dolce, Nocerina-Team Nuova Florida, Afragolese-Torres (ore 14.00).

I cambi di orario: due nel girone G, alle 14.00 sul campo “Is Collus” di Santadi (Su) prende il via Carbonia-Cassino, alle 14.30 Muravera-Savoia.

I cambi di campo: Nocerina-Team Nuova Florida (G) si gioca al “Novi” di Angri (Sa).

Queste le partite rinviate a data da destinarsi per situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti o perché il numero di calciatori risultati positivi al test effettuato in settimana sono superiori a tre: Borgosesia-Gozzano (A), Bagnolese-Ghivizzano (D), Olympia Agnonese-Tolentino, Montegiorgio-Vastese (F), Gravina-Nardò (H) e San Luca-Licata (I).

Domenica 11 aprile alle 15.00 Sportitalia trasmetterà in diretta il match della 25^ giornata del girone E Pianese-Badesse in programma allo stadio comunale di Piancastagnaio (Si). La gara sarà visibile sul canale 60 del digitale terrestre, in HD sul canale 560, in modalità HbbTV e streaming, su smartphone android e iphone scaricando l’app gratuita Sportitalia. La telecronaca è affidata ad Orazio Accomando supportato dal commento tecnico di Raul Bertarelli.

La partita del girone B di sabato Brusaporto-Sona e quella di domenica dell’H Bitonto-Audace Cerignola saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti e su quelle dei club di casa.

Tutte le partite di questo turno saranno trasmesse in diretta streaming sui canali web e social ufficiali delle società.

Le designazioni arbitrali

Girone A: Bra – Lavagnese (Lorenzo Vacca di Saronno), Chieri – Folgore Caratese (Simone Di Renzo di Bolzano), Caronnese – Vado (Martina Molinaro di Lamezia Terme), Hsl Derthona – Arconatese (Cristiano Ursini di Pescara), Imperia – Fossano (Thomas Bonci di Pesaro), Pontdonnaz Honearnad – Sanremese (Giovanni Agostoni di Milano), Saluzzo – Castellanzese (Leonardo Mastrodomenico di Matera), Sestri Levante – Casale (Flavio Fantozzi di Civitavecchia).

Girone B: Seregno – Crema (Domenico Castellone di Napoli), Breno – Caravaggio (Andrea Migliorini di Verona), Brusaporto – Sona (Stefania Menicucci di Lanciano)[Live Fb LND], Desenzano Calvina – Ponte San Pietro (Marco Russo di Torre Annunziata), Casatese – Scanzorosciate (Valerio Bocchini di Roma 1), Real Calepina – Tritium (Andrea Zoppi di Firenze), Sporting Franciacorta – Fanfulla (Giuseppe Mucera di Palermo), Villa Valle – Vis Nova Giussano (Angelo Tomasi di Lecce), Virtusciseranobergamo – Nibionnoggiono (Andrea Valentini di La Spezia).

Girone C: Mestre-Belluno (Dario Di Francesco di Ostia Lido), Adriese-Chions (Stefano Grassi di Forlì), Caldiero Terme-Cjarlins Muzane (Alessandro Gresia di Piacenza), Montebelluna-Este (Alessandro Negrelli di Finale Emilia), Cartigliano-Arzignano (Giuseppe Vingo di Pisa), Luparense-Ambrosiana (Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata), Manzanese-Delta Porto Tolle (Marco Marchioni di Rieti), Union Clodiense Chioggia-Union Feltre (Ilaria Bianchini di Terni), San Giorgio Sedico-Trento (Daniel Cadirola di Milano), Virtus Bolzano-Campodarsego (Edoardo Papale di Torino).

Girone D: Aglianese-Fiorenzuola (Dario Duzel di Castelfranco Veneto), Corticella-Rimini (Simone Gavini di Aprilia), Forlì-Progresso (Gerardo Garofalo di Torre del Greco), Marignanese-Correggese (Paul Leonard Mihalache di Terni), Mezzolara-Sasso Marconi (Raimondo Borriello di Arezzo), Prato-Real Forte Querceta (Valerio Pezzopane De L’Aquila), Pro Livorno-Lentigione (David Guida di Torre Annunziata), Seravezza-Sammaurese (Nicolò Dorillo di Torino).

Girone E: Aquila Montevarchi-Sporting Trestina (Emanuele Bracaccini di Macerata), Flaminia-Sangiovannese (Fabio Franzò di Siracusa), Foligno-Follonica Gavorrano (Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia), Ostiamare-Grassina (Andrea Recupero di Lecce), Pianese-Badesse (Alessandro Silvestri di Roma 1)[Sportitalia], Siena-Cannara (Francesco D’Eusanio di Faenza), Sinalunghese-Montespaccato (Cosimo Delli Carpini di Isernia), Tiferno Lerchi-Scandicci (Graziella Pirriatore di Bologna), Trastevere-San Donato Tavarnelle (Luca Capriuolo di Bari).

Girone F: Aprilia-Vastogirardi (Filippo Colaninno di Nola), Atletico Terme Fiuggi-Recanatese (Federico Cosseddu di Nuoro), Castelfidardo-San Nicolò Notaresco (Aleksandar Djurdjevic di Trieste), Campobasso-Castelnuovo Vomano (Simone Gauzolino di Torino), Matese-Cynthialbalonga (Gianluca Catanzaro di Catanzaro), Pineto-Porto S. Elpidio (Giuseppe Lascaro di Matera), Rieti-Real Giulianova (Silvia Gasperotti di Rovereto).

Girone G: Afragolese-Torres (Fabio Cevenini di Siena), Arzachena-Giugliano (Michele Pasculli di Como), Carbonia-Cassino (Filippo Okret di Gradisca D’Isonzo), Latina-Sassari Latte Dolce (Davide Albano do Venezia), Monterosi-Gladiator (Leonardo Tesi di Lucca), Muravera-Savoia (Mauro Gangi di Enna), Nocerina-Team Nuova Florida (Julio Milan Silvera di Valdarno), Insieme Formia-Nola (Simone Pistarelli di Fermo), Vis Artena-Lanusei (Fabrizio Arcidiacono di Acireale).

Girone H: Bitonto-Audace Cerignola (Adil Bouabid di Prato)[Live Fb LND], Az Picerno-Lavello (Emanuele Ceriello di Chiari), Brindisi-Altamura (Marco Di Loreto di Terni)[Studio 100], Casarano-Fidelis Andria (Kevin Bonacina di Bergamo), Fasano-Portici (David Kovacevic di Arco Riva), Puteolana-Molfetta (Enrico Eremitaggio di Ancona), Real Aversa-Taranto (Gioele Iacobellis di Pisa)[Canale 85], Sorrento-Francavilla (Leonardo Di Mario di Ciampino).

Girone I: Castrovillari-ACR Messina (Andrea Zanotti di Rimini), Acireale-Cittanovese (Claudio Campobasso di Formia), Dattilo-Santa Maria Cilento (Maksym Frasynyak di Gallarate), Fc Messina-Città S. Agata (Antonio Monesi di Crotone), Gelbison-Marina Di Ragusa (Mattia Nigro di Prato), Paternò-Troina (Vincenzo Giordano D’Ambrosio di Collegno), Roccella-Rende (Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo), Rotonda-Biancavilla (Gabriele Totaro di Lecce).