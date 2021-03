Lotta all'inquinamento: azioni e strategie e i nuovi bonus 2021

🔊 Ascolta l'audio

Lotta all’inquinamento: azioni e strategie. Questo il tema della nuova puntata di Dentro al Consumo, trasmissione realizzata dal gruppo Icaro in collaborazione con Federconsumatori Rimini. In studio l’avvocato Rosangela Altamura e la dottoressa Elena Maria Bifulco, entrambe consulenti dell’associazione. Focus anche sui bonus attivati dal Governo per il 2021.

La novità del 2021 e il Bonus destinato alla rottamazione di vecchi veicoli.

Tra le misure contenute nella legge di Bilancio , il Governo ha previsto anche tutta una serie di incentivi per chi deve o vuole cambiare auto. I bonus rottamazione, acquisto e mobilità hanno un duplice scopo: da un lato quello di aiutare un settore come quello delle auto messo a dura prova dalla crisi scatenata dall’emergenza sanitaria e, dall’altro, quello di incentivare e sostenere una mobilità sempre più rispettosa dell’ambiente.

BONUS PER L’ACQUISTO DI AUTO NUOVE

Chi acquista in Italia un’auto nuova di fabbrica tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021 può usufruire di:

un contributo di 2.000 euro per l’acquisto di un’auto con emissioni inferiori a 60 g/Km di CO2, se il venditore accorda uno sconto all’acquisto di almeno 2.000 euro e se contestualmente viene rottamato un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2011 che sia di classe inferiore alla Euro 6. Alle stesse condizioni, il contributo diventa di 1.500 euro se il veicolo acquistato ha emissioni comprese tra i 61 e i 135 g/Km di CO2 e ha un prezzo d’acquisto inferiore a 40.000 euro (iva esclusa). Attenzione però, in questo caso hai tempo solo fino al 30 giugno 2021.

un contributo di 1.000 euro per l’acquisto di un’auto con emissioni inferiori a 60 g/Km di CO2, senza rottamazione e se il venditore accorda uno sconto all’acquisto di almeno 1.000 euro .

Per ottenere il bonus, sia con rottamazione che senza, è necessario che il mezzo acquistato sia un veicolo per il trasporto delle persone, con al massimo 8 posti a sedere oltre al conducente. Le auto agevolabili sono quelle che costano al massimo 50.000 euro (prezzo di listino della fabbrica Iva esclusa).

Questo bonus si può cumulare all’ Ecobonus previsto fino a fine 2021 dalla Finanziaria 2019.

Ricorda che il veicolo che rottami deve essere intestato da almeno 12 mesi all’intestatario del nuovo veicolo o a uno dei suoi familiari conviventi. Nel contratto d’acquisto deve esser dichiarato che il veicolo viene rottamato e deve essere indicato lo sconto praticato e il contributo statale che viene corrisposto dal venditore tramite compensazione con il prezzo d’acquisto.

BONUS PER L’ACQUISTO DI AUTO ELETTRICHE

Chi acquista in Italia un veicolo per il trasporto di persone nuovo e alimentato esclusivamente ad energia elettrica di potenza inferiore a 150 kW ha diritto a un contributo statale pari al 40% del prezzo di vendita. Questo contributo viene riconosciuto esclusivamente ai nuclei familiari con Isee inferiore a 30.000 euro. Il costo del veicolo deve essere inferiore a 30.000 euro, iva esclusa. Per sapere come verrà erogato occorre attendere il decreto attuativo dei ministeri competenti.

In questi casi saranno direttamente i concessionari a richiedere il bonus. Sarà il concessionario a cui ci si rivolge a dover avanzare domanda per la richiesta dell’ecobonus auto. La procedura si svolge in due momenti: il primo, riservato alla registrazione dei rivenditori autorizzati, e il secondo, durante il quale gli stessi inseriscono l’ordine – in questo modo, l’incentivo è prenotato. Dopo la prenotazione, il concessionario prosegue (entro 180 giorni) alla consegna del nuovo veicolo, comunica la targa al Ministero tramite la piattaforma, allegando la debita documentazione, e finalmente a questo punto corrisponde il contributo all’acquirente, attraverso una compensazione sottratta dal prezzo d’acquisto.

ROTTAMAZIONE E BONUS MOBILITA’

Non legato strettamente alla legge finanziaria è invece una misura collegata al bonus mobilità: si tratta di un incentivo da 1.500 euro per chi rottama tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021 un’auto omologata fino alla classe Euro 3 oppure da 500 euro per chi rottama motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, a patto che si acquisti uno dei mezzi previsti dal bonus mobilità o un abbonamento a trasporto pubblico. In particolare parliamo di:

abbonamenti al trasporto pubblico locale o regionale;

biciclette anche a pedalata assistita;

veicoli per la mobilità personale a prevalente propulsione elettrica;

servizi di mobilità condivisa a uso individuale.

Il bonus può essere utilizzato nei successivi 3 anni dalla data della rottamazione. Oltre all’intestatario del veicolo rottamato il bonus può esser sfruttato anche dai conviventi nel limite massimo del suo ammontare complessivo.

Questa misura non riguarda tutti, ma solo chi risiede nelle aree sottoposte a procedure di infrazione Ue per il superamento delle soglie di inquinamento. Parliamo quindi di Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sicilia, Toscana e Veneto. Ai consumatori che possiedono i requisiti conviene affrettarsi, le risorse destinate al buono mobilità sono limitate.

In attesa di modalità di presentazione della domanda (solitamente: sul sito con spid copia della fattura in pdf e IBAN).

Per l’anno 2021 non sono più rinnovati i bonus mobilità acquisto monopattini e bici